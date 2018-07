Sky Marshals - BGH: Lufthansa muss Kosten übernehmen

Wenn andere in Urlaub fliegen, sind sie im Dienst: Flugsicherheitsbegleiter, auch bekannt als „Air Marshals“, sollen im Notfall für Sicherheit an Bord sorgen. Die Aufpasser in Zivil reisen unerkannt mit. Wer muss für ihre Kosten aufkommen?Ein Urteil sagt nun: Deutsche Luftfahrtunternehmen müssen...