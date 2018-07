Bericht: Tesla-Werk in Rheinland-Pfalz oder Saarland möglich

Frankfurt/Main In Rheinland-Pfalz oder dem Saarland könnte offenbar ein großes europäisches Tesla-Werk entstehen. Der US-Elektroautobauer habe in Deutschland Gespräche mit zwei Bundesländern über eine "Giga-Fabrik" zum Bau von E-Autos und Batterien unter einem Dach geführt. Das berichtete die Wirtschaftszeitung "The Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Vor allem Rheinland-Pfalz und das Saarland hätten bei Tesla um die Fabrik geworben.