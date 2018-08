Es gibt wieder Smartphones mit dem Siegel „Made in Germany“

Zehn Jahre ist es her, dass Nokia in Bochum sein Handy-Werk geschlossen hat. Seitdem gab es keine Mobiltelefone mehr, die man als „Made in Germany“ bezeichnen konnte. Nun werden sie bei der ehemaligen Siemens-Tochter „Gigaset“ wieder produziert. Nur dass die mittlerweile nicht mehr Handys heißen,...