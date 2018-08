Ikea eröffnet erste Filiale in Indien – und wird überrannt

Mit großen Zeitungsanzeigen und Werbeplakaten hatte Ikea monatelange für seine erste indische Filiale in Hyderabad geworden. Offenbar mit Erfolg: Bei der Eröffnung am 9. August kamen auf einen Schlag 40.000 Besucher – und sorgten für einen gewaltigen Stau in der 8-Millionen-Metropole. Und die Lage...