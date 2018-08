Volkswagen ruft Tiguan und Touran wegen Kurzschlussgefahr zurück

Volkswagen ruft weltweit knapp 700.000 Autos vom Typ Tiguan und Touran zurück – bundesweit sind es rund 52.500 Wagen. Grund des Rückrufs von Volkswagen sei eine Lichtleiste am Panoramadach, in die Feuchtigkeit eindringen und zu einem Kurzschluss führen könne, sagte ein VW-Sprecher am Montag. Zuvor...