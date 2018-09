Dax steigt im Sog der chinesischen Börsen etwas

Frankfurt/Main Nach seinem etwas schwächeren Wochenauftakt hat der Dax am Dienstag einen Erholungsversuch gestartet. In den ersten Handelsminuten legte der deutsche Leitindex um 0,32 Prozent auf 12.385,95 Punkte zu. Rückenwind lieferten die chinesischen Börsen, die im späten Handel anzogen.

Für die Investoren gibt es allerdings vorerst mit den internationalen Handelsstreitigkeiten und den Währungsturbulenzen in Schwellenländern einige Gründe zur Zurückhaltung. Weil in den USA zum Wochenstart nicht gehandelt wurde, fehlten auch am Dienstagmorgen hierzulande von dort die Impulse. Etwas mehr Schwung wird erwartet, wenn die Amerikaner ab dem Nachmittag wieder mit von der Partie sind.

Auch der breitere Markt zeigte sich im frühen Handel freundlich. Der Index der mittelgroßen Werte MDax rückte um 0,34 Prozent auf 26.910,36 Punkte vor. Der TecDax übertrumpfte sein bisheriges Jahreshoch und stieg zuletzt um 0,76 Prozent auf 3047,40 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte ebenfalls moderat nach oben.