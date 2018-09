Daimler-Vorstand Dieter Zetsche beendet Arbeit im Mai 2019

Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche gibt seinen Posten im Mai 2019 auf. Zetsche soll demnach in den Aufsichtsrat wechseln. Er war seit 2006 Vorstandsvorsitzender der Daimler AG. Sein Nachfolger soll Entwicklungschef Ola Källenius werden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. (dpa)Mehr in Kürze