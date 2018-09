Berlin Deutschlands Wirtschaftswachstum kommt an seine Grenzen. Die internationalen Handelskonflikte schwächen den Export. Doch es gibt einen zweiten Grund für den Rückgang - und der ist hausgemacht.

Institute: Aufschwung in Deutschland verliert an Fahrt

Der Wirtschaftsaufschwung in Deutschland verliert nach Einschätzung der führenden Forschungsinstitute an Fahrt. Die Ökonomen schrauben in ihrem Herbstgutachten die Konjunkturprognosen leicht nach unten.

Für dieses Jahr wird nunmehr ein Wirtschaftswachstum von 1,7 Prozent erwartet, im nächsten Jahr ein Plus von 1,9 Prozent, wie aus dem Gutachten der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. In ihrem Frühjahrsgutachten hatten die Forscher noch mit Zuwächsen von 2,2 Prozent für das laufende Jahr und 2,0 Prozent für 2019 gerechnet.

Über die geänderte Prognose hatten zuvor die Partnerzeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" berichtet. Das Gutachten wird am Donnerstag in Berlin vorgestellt.

Als Gründe für das erwartete geringere Wachstum nennen die Institute zum einen schwächere Exporte. Das weltwirtschaftliche Klima werde rauer, heißt es. Zum anderen machten sich zunehmend Engpässe etwa bei Arbeitskräften bemerkbar. Die Wirtschaft beklagt seit langem einen Fachkräftemangel.