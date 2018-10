London Die Zahl der Pubs in Großbritannien ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gefallen. Das geht aus Daten des Branchenverbands Beer and Pub Association hervor. Seit dem Jahr 2000 hat demnach ein Fünftel der Kneipen im Vereinigten Königreich dicht gemacht. Gab es um die Jahrtausendwende noch mehr als 60 000 Pubs in Großbritannien, waren es im vergangenen Jahr nur noch etwas mehr als 48 000. Die BBPA macht für die Entwicklung vor allem eine zu hohe Besteuerung verantwortlich.

