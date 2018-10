IWF-Chefin Lagarde geht auf Distanz zu Trump

Nusa Dua IWF-Chefin Christine Lagarde ist in wesentlichen wirtschaftspolitischen Fragen auf Distanz zu US-Präsident Donald Trump gegangen. Das internationale System des weltweiten Handels dürfe nicht zerstört werden, sagte sie zur Eröffnung der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Nusa Dua. Ihre Forderung: "Zerstört es nicht." Die Regeln des Welthandels hätten allen Nationen Nutzen gebracht. US-Präsident Trump hatte zuvor der US-Notenbank vorgeworfen, sie sei "verrückt geworden", nachdem in diesem Jahr bereits dreimal der Leitzins in den USA erhöht wurde.

