Eurowings: So will die Lufthansa-Tochter wieder pünktlich werden

Am vergangenen Wochenende kehrte in der Betriebszentrale von Eurowings am Flughafen Köln/Bonn die Normalität zurück. Beim Billigflieger des Lufthansa-Konzerns fiel am Samstag und Sonntag kein einziger Flug aus, Verspätungen gab es kaum. Grüne Balken auf den Monitoren signalisierten: Die meisten der...