Dax setzt Erholung fort

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat zur Wochenmitte an seine Vortageserholung angeknüpft und ist erneut deutlich fester aus dem Handel gegangen. Neue Spekulationen über eine Annäherung im US-Handelsstreit mit China sowie Hoffnungen auf ein politisches Überleben der britischen Premierministerin Theresa May hätten die Kurse beflügelt, hieß es. Der Dax baute seinen Gewinn im Tagesverlauf aus und schloss 1,38 Prozent höher bei 10 929 Punkten. Bereits am Dienstag hatte der Leitindex um rund 1,5 Prozent zugelegt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder