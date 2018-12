GDL-Chef Claus Weselsky: „Da lügt die Deutsche Bahn“

Die Lokführergewerkschaft GDL hat die Tarifgespräche mit der Bahn am Freitag erneut für gescheitert erklärt. Laut GDL-Chef Claus Weselsky liegt die Schuld bei der Deutschen Bahn.Woran sind die Verhandlungen zwischen der GDL und der Bahn am Ende gescheitert? Claus Weselsky: Wir hatten am...