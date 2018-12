Dax vor Weihnachten weiter unter Druck

Frankfurt/Main Am letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest geht es für den Dax weiter bergab. Der deutsche Leitindex fiel am Ende der ersten Handelsstunde um 0,56 Prozent auf 10.551,54 Punkte und knüpfte so an seine sehr schwache Vortagsentwicklung an.

Der MDax lag nur knapp mit 0,06 Prozent im Minus bei 21.510,95 Punkten. Der EuroStoxx büßte knapp 0,9 Prozent auf 2973,38 Zähler ein.

Mit den erneuten Verlusten besiegelt der Dax wohl eine schwache Vorweihnachtswoche. Bisher hat er seit der Vorwoche annähernd 3 Prozent an Wert verloren. Seit Jahresanfang summieren sich seine Abschläge inzwischen schon auf etwas mehr als 18 Prozent. 2018 wird damit für den Dax wohl das erste Verlustjahr seit 2011.

Die negative Richtung wird vorgegeben aus Übersee. Allgemein droht es zu Wochenschluss wegen des "Hexensabbat" ein schwankender Tag zu werden. Weil an diesem Tag Kontrakte an den Terminbörsen auslaufen, versuchen Anleger die Kurse in letzter Minute noch in ihre Richtung zu beeinflussen - insbesondere vor dem Jahreswechsel.

Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn der letzte Handelstag aller vier Derivate-Typen, also der Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien, auf denselben Tag fällt. Insgesamt gibt es jährlich vier große Verfallstermine, und zwar jeweils am dritten Freitag der Monate März, Juni, September und Dezember.

Zu diesen Terminen können Aktienkurse und auch Indizes ohne wesentliche Unternehmens- oder Konjunkturnachrichten spürbar schwanken. Wegen der mitunter teils wilden Zuckungen an den Märkten wurde der Begriff "Hexensabbat" geprägt.

Hinter diesen Schwankungen stehen Spekulanten, deren Frist für Derivategeschäfte abläuft. Große Marktteilnehmer wie Fonds- oder Vermögensverwalter versuchen vorher, die aktuellen Kurse auf jene Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind. Entsprechend kommt es in der Regel binnen Minuten zu hohen Handelsvolumina und deutlichen Kursschwankungen. Kleinanleger können bei diesem "Hexentreiben" kaum kursbewegend eingreifen.

Unter besonderer Beobachtung stehen am Freitag die Papiere von Sportartikelherstellern nach starken Geschäftszahlen von Nike. Adidas und Puma konnten dem nachbörslich kräftigen Anstieg bei Nike aber nicht eindeutig folgen. Adidas gaben zuletzt im Dax um 0,5 Prozent nach, Puma im MDax hingegen zogen um 1,1 Prozent an.

Delivery Hero sorgte für Aufsehen: Der Verkauf der deutschen Essenslieferdienste an den Konkurrenten Takeaway.com katapultierte die Aktien zeitweise mit mehr als 20 Prozent ins Plus, zuletzt flachte der Schwung dann aber wieder auf plus 12 Prozent ab.

SLM Solutions sind der nächste im Bunde mit deutlichen Schwankungen: Anfänglich setzte eine nächste Zielsenkung die Aktien noch deutlich mit bis zu 10 Prozent unter Druck, beim bisherigen Rekordtief von 9,55 Euro drehten sie dann aber nach oben ab und schafften es zuletzt mit 2,4 Prozent ins Plus. Händler machten schwelende Übernahmefantasie dafür verantwortlich.