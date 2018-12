Nahles: Wandel in Autobranche muss Chefsache sein

Berlin Zur Sicherung des Automobilstandortes Deutschland hat SPD-Chefin Andrea Nahles einen kontinuierlichen Dialog zwischen Politik und Industrie angeregt. "Es geht um das Rückgrat der deutschen Wirtschaft", sagte Nahles der "Welt am Sonntag". "Hier arbeiten mehrere hunderttausend Beschäftigte, und wir wollen, dass das so bleibt. Darum muss die notwendige Umstellung auf Elektromobilität und andere alternative Antriebsformen auch in der Regierung Chefsache sein." Aus diesem Grund habe sie Kanzlerin Angela Merkel vorgeschlagen, eine neue "Industriepartnerschaft" auf den Weg zu bringen.