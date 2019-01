Wirtschaft reduziert Einweg-Geschirr in Kantinen

Düsseldorf Deutsche Unternehmen haben Einweg-Plastik in ihren Kantinen und Kaffeeküchen deutlich reduziert. So ersetzt der Telekommunikationskonzern Vodafone an all seinen Standorten hierzulande Kunststoff-Wegwerfprodukte wie Trinkbecher, Deckel, Rührstäbchen oder Strohhalme durch plastikfreie Alternativen. Der Technologiekonzern Siemens, der Pay-TV-Sender Sky und der Versicherer Allianz schränkten den Einsatz solcher Produkte in den vergangenen Jahren stark ein - beispielsweise durch den Verzicht auf Kaffeebecher aus Plastik und die Anlieferung von Essen in Mehrwegverpackungen.

