Mini-Aldi in der Schweiz könnte Vorbild für Deutschland sein

Der Discounter Aldi Süd hat eine Filiale eröffnet, die sieben Tage die Woche von 5.30 bis 0 Uhr geöffnet hat. Der Markt in Lausanne in der Schweiz sei der erste seiner Art unter dem Namen Aldi, heißt es von dem Discounter.Die Filiale liegt am Bahnhof von Lausanne zwischen U-Bahnstation und den...