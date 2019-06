Aldi: Tüten für Obst- und Gemüse wohl bald kostenpflichtig

Bei Aldi sollen Kunden in Zukunft wohl für die dünnen und kleinen Plastiktüten an der Obst- und Gemüsetheke zahlen. Laut einem Medienbericht sollen die Tüten einen Cent kosten. Wie die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, wird dieser eher symbolische Preis sowohl in Märkten von Aldi Nord als auch bei...