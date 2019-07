Stellenabbau bei Kaufhof in Braunschweig

Im Zuge des Zusammenschlusses der beiden Warenhausriesen Karstadt und Kaufhof sollen bei Kaufhof bundesweit rund 2000 Vollzeitstellen abgebaut werden. In dem Braunschweiger Haus werden nun zehn der rund 80 Vollzeitstellen gestrichen. Das teilte die hiesige Betriebsratsvorsitzende Ute Jordan auf Anfrage mit. 12 der zuletzt 95 Mitarbeiter – ein Großteil arbeitet Teilzeit – haben demnach das Abfindungsangebot angenommen, das bis Mitte Juli lief. Deshalb seien nun keine betriebsbedingten Kündigungen nötig.

Solange Unklarheit herrschte, war die Unruhe im Konzern groß, wie Jordan berichtete. Der Großteil der – meist langjährigen – Mitarbeiter, die ihre Stellen „freiwillig“ aufgeben, ist laut Jordan nicht mehr allzu weit vom Rentenalter entfernt. Doch auch Jüngere hätten das Abfindungsangebot angenommen. Im Einzelhandel dürften sie derzeit durchaus einen anderen Job finden – allerdings womöglich zu schlechteren Konditionen, wie Jordan klarstellte.

Das Unternehmen ließ die Anfragen unserer Zeitung unbeantwortet, sowohl Kaufhof und Karstadt als auch deren Eigentümerin, René Benkos Signa-Holding, der zuvor bereits Karstadt gehört hatte. Sanierungsbedingte Filialschließungen sollte es zunächst nicht geben. Doch am Doppelstandort Braunschweig mit seinen zwei Karstadt-Häusern und dem Kaufhof befürchten die Betriebsratsvorsitzenden, „dass einer zu viel ist“, wie Stefan Nagelschmidt es formulierte, Betriebsratschef von Karstadt in Braunschweig. „Es muss eine Strategie her, wie beide überleben können“, fordert Nagelschmidt.

Aufgaben bei Kaufhof werden neu verteilt

Das ist in seinen Augen durchaus möglich. Karstadt und Kaufhof – die nun unter dem gemeinsamen Namen Galeria Karstadt Kaufhof firmieren – hätten unterschiedliche Kunden, lägen in Braunschweig weit genug voneinander entfernt und seien mit unterschiedlichen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. „Für uns wäre es fatal, wenn bei Karstadt und Kaufhof in Zukunft das Gleiche angeboten würde“, betonte Nagelschmidt. „Es muss Unterschiede geben.“ Zurzeit würden manche Marken aus dem Sortiment genommen, andere neu eingeführt. Die Zahl der Eigenmarken soll sinken. Die Betriebsratschefs sind nun eingeladen, gemeinsam mit der Verbundleitung des Unternehmens an einer Strategie für den Standort Braunschweig mitzuarbeiten.

Fest steht bereits, dass die Aufgaben bei Kaufhof neu verteilt werden. Statt wie bisher alle Tätigkeiten auszuüben, sollen die Einzelhandelskaufleute bald Teams bilden, die sich jeweils nur noch um das Verräumen der Ware, den Verkauf oder das Kassieren kümmern. In welches Team sie wechseln, konnten sich die Mitarbeiter selbst aussuchen. „Wir hoffen, dass es gut läuft“, sagte Jordan. „Darum kommen wir nicht herum.“

Bei Karstadt wurde diese Aufgabenteilung bereits vor Jahren eingeführt. Laut Nagelschmidt lässt sich so tatsächlich die Effizienz steigern, grundsätzlich sei eine Aufgabentrennung sinnvoll. Doch so, wie sie bei Karstadt umgesetzt sei, funktioniere sie nicht. Verkäufer wüssten zum Beispiel nicht, ob ein Produkt noch auf Lager ist.

Karstadt-Mitarbeiter verdienen 300 Euro weniger

Der frühere Karstadt-Chef Stephan Fanderl hat nach dem Zusammenschluss die konzernweite Leitung übernommen. Die Zentrale der vereinten Warenhausriesen bildet der bisherige Karstadt-Sitz Essen – Köln verliert die bisherige Kaufhof-Zentrale. Bis Ende September soll das neue Gemeinschaftsunternehmen im Wesentlichen stehen – mit einer Zentrale, einem IT-System, einer Logistik, einem gemeinsamen Sortiment und einem einheitlichen Online-Shop. „Durch die damit verbundenen Effekte soll die Verlustsituation bei Kaufhof behoben werden“, hatte Fanderl angekündigt.

Davon, in welcher Form das Gemeinschaftsunternehmen umgesetzt wird, hängt auch ab, wie sich die Gehälter entwickeln werden. Bislang unterscheiden sie sich stark. Kaufhof-Verkäufer verdienen in der höchsten Gehaltsstufe gut 2500 Euro brutto – 300 Euro mehr als bei Karstadt. „Es gibt bei uns Menschen, die an der Existenzgrenze arbeiten“, sagte Karstadt-Betriebsratschef Nagelschmidt. Im Einzelhandel sind vor allem viele Frauen in Teilzeit beschäftigt. Deshalb verlieren durch den konzernweiten Stellenabbau auch wesentlich mehr Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, als die Zahl der Vollzeitstellen-Streichungen vermuten lässt.

Arbeitnehmervertreter befürchten infolge des Zusammenschlusses weitere Gehaltseinbußen. Den Flächentarifvertrag hatte Kaufhof im April verlassen; Karstadt bezahlt seine Mitarbeiter schon lange nach einem Sanierungstarifvertrag. Die Kette steckt laut Nagelschmidt im fünften Sanierungsprogramm seit 2004, bundesweit wurden bereits massiv Stellen abgebaut.

Aktuell ist bei Karstadt kein Stellenabbau geplant. Als Nagelschmidt 1990 bei dem Braunschweiger Kaufhaus begann, habe es noch 1200 Mitarbeiter beschäftigt – heute seien es 230. Kaufhof startete Jordan zufolge 1974 mit fast 990 Mitarbeitern in der Löwenstadt.

Der neue Warenhausriese Galeria Karstadt Kaufhof wird europaweit 243 Standorte haben und rund 32.000 Mitarbeiter beschäftigen – zumindest vorerst.