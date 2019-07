Trotz Branchenflaute – VW legt bei Gewinn und Umsatz zu

Wolfsburg. Der Konzern verdient im ersten Halbjahr vor Sondereinflüssen 10 Milliarden Euro und hält an seiner Prognose fest. Die Auslieferungen gehen zurück.

Trotz allgemeiner Branchenflaute konnte der VW-Konzern Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr steigern. Zwar verkauften die Wolfsburger weltweit weniger Autos, dafür stieg aber der Anteil an SUV und damit auch die Verkaufserlöse. Der Gewinn aus dem laufenden Geschäft kletterte von Januar bis Juni vor Sondereinflüssen um knapp 2 Prozent auf 10 Milliarden Euro, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Davon abzuziehen sind eine Milliarde Euro für die Folgen des Abgas-Skandals, die bereits im ersten Quartal verbucht wurden. Frank Witter, Finanzvorstand des VW-Konzerns, bezeichnete das Ergebnis als „sehr solide“. Es bilde eine stabile Basis für das kommende Halbjahr. Während die Wettbewerber BMW und Daimler ihre Gewinnprognose schon teils mehrfach zurückschraubten, bestätigen die Wolfsburger ihren Geschäftsausblick.

Konnte am Donnerstag ein „sehr solides“ Halbjahresergebnis präsentieren: VW-Finanzvorstand Frank Witter. Foto: Darius Simka / regios24 (Archiv)

Die Absatzzahlen des 12-Marken-Konzerns schrumpften von Januar bis Juni um 2,8 Prozent auf 5,4 Milliarden ausgelieferte Autos. Vor allem der für den VW-Konzern wichtigste Markt China, aber auch die Märkte in der Türkei und Argentinien brachen ein. In China machte sich der Handelskonflikt bemerkbar, im Juni erholte sich die Nachfrage allerdings wieder. Das lag vor allem an einer ab Juli geltenden neuen Emissionsnorm, die zu vorgezogenen Käufen im Juni geführt hatte.

In der Türkei und Argentinien wirkte sich die schwierige gesamtwirtschaftliche Situation negativ auf die Verkäufe aus. Dennoch konnte der Konzern seinen Umsatz kräftig um 4,9 Prozent auf 125,2 Milliarden Euro steigern. Neben den sogenannten Mix- und Preisverbesserungen – also dem erhöhten SUV-Anteil – trugen auch die Konzernbereiche Finanzdienstleistungen und Nutzfahrzeuge zur Umsatzverbesserung bei, wie VW mitteilte.

Bereinigt von Sondereinflüssen erreichten die Wolfsburger aus dem laufenden Geschäft einen Gewinn von 9 Milliarden Euro – ein Plus von 10,3 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018. Allein im zweiten Quartal steigerte Volkswagen den Betriebsgewinn um knapp 30 Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Die Differenz zum Vorjahresquartal war auch deswegen so hoch, weil der Konzern damals noch 1,6 Milliarden Euro für den Abgas-Betrug zur Seite gelegt hatte.

Nach Steuern verzeichnete VW zwischen Januar und Juni einen Gewinn von 7,2 Milliarden Euro, ein Plus von 8,4 Prozent. „Der Volkswagen-Konzern hat sich im ersten Halbjahr in einem sich insgesamt abschwächenden Gesamtmarkt sehr gut geschlagen“, sagte Witter bei der Vorstellung der Zahlen.

In China, der Türkei und Argentinien verzeichnete VW teils drastische Verkaufsrückgänge. Foto: Peter Steffen / dpa

Der Branche macht insgesamt die schwächelnde Konjunktur zu schaffen, der Handelskonflikt zwischen China und den USA tut sein übriges. Bei Volkswagen kommt zudem die anhaltende Diesel-Krise hinzu, außerdem investiert der Konzern massiv in den Ausbau der Elektromobilität und in weitere Zukunftsthemen wie autonomes Fahren. Die Prognose würde „im Umfeld von Gegenwind, nicht von Rückenwind“ bestätigt, erklärte Witter dann auch.

VW erwartet für das gesamte Geschäftsjahr eine leichte Steigerung der Absatzzahlen – 2018 hatten die Wolfsburger weltweit 10,8 Millionen Fahrzeuge verkauft. Beim Umsatz erwartet der Autobauer unverändert ein Wachstum um bis zu fünf Prozent. Im Pkw-Bereich rechnet VW zudem mit einer operativen Umsatzrendite zwischen 6,5 und 7,5 Prozent. Im ersten Halbjahr lag sie vor Sondereinflüssen bei 8,0 Prozent.

In den ersten sechs Monaten des Jahres waren vor allem der Sportwagenhersteller Porsche und die Lkw-Töchter MAN und Scania Ertragsbringer. Letztere wurden unter dem Dach der Nutzfahrzeugsparte Traton gerade erst an der Börse gelistet. Ein Überblick über die Marken:

Die Volumensparte mit den Marken VW Pkw, Skoda, Seat und VW Nutzfahrzeuge verzeichnete insgesamt einen Rückgang von 3,1 Prozent bei den Absatzzahlen auf 5,2 Millionen ausgelieferte Pkw. Bei der Kernmarke VW Pkw erhöhte sich der Umsatz um 3,4 Prozent auf 44,1 Milliarden Euro, der Gewinn aus dem laufenden Geschäft betrug vor Sondereinflüssen 2,3 Milliarden Euro nach 2,1 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Als besonders erfreulich bezeichnete Volkswagen die Entwicklung bei Seat. Die spanische Tochter lieferte 8,4 Prozent mehr Autos aus, insgesamt 314.000. Der Umsatz stieg um 8,3 Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Škoda verzeichnete einen Umsatz von 10,2 Milliarden Euro, 10,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Bei VW Nutzfahrzeuge sank der operative Gewinn um 10,8 Prozent auf 506 Millionen Euro, Grund waren laut VW unter anderem höhere Fix- und Entwicklungskosten.

In der Premiumsparte mit Audi und Lamborghini entwickelte sich vor allem letztere Luxusmarke „erfreulich“ – sie steigerte ihren Absatz im ersten Halbjahr um 95,7 Prozent auf 4500 Autos. Gemeinsam mit Seat verzeichnete die Marke das beste Halbjahr der Unternehmensgeschichte, so VW. Bei Audi wirkten sich Modellan- und ausläufe belastend aus. Das operative Ergebnis sank um knapp 18 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro. Die Auslieferungen gingen um 4,5 Prozent auf 906.000 Pkw zurück.

Die Sport- und Luxussparte mit Porsche, Bentley und Bugatti wuchs bei den Verkäufen um 2,4 Prozent, Porsche alleine um 2,2 Prozent auf 133.500 Autos. Der Umsatz des Stuttgarter Autobauers steigerte sich um knapp 9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro.

Im Truck- und Bus Geschäft legte der Konzern bei den Auslieferungen um 10 Prozent zu. Die Hersteller MAN und Scania steigerten ihren Umsatz, bei MAN sank der operative Gewinn allerdings um 3,8 Prozent auf 248 Millionen Euro. Ursache waren unter anderem Vorleistungen für eine neue Lkw- und Busgeneration.

Die Volkswagen Finanzdienstleistungen mit Sitz in Braunschweig steigerte ihren Umsatz von 16,7 auf 18 Milliarden Euro. Mit 1,3 Milliarden Euro lag das operative Ergebnis leicht über dem des Vorjahres.