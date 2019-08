Bosch streicht Jobs in Salzgitter

Die schwächelnde Autokonjunktur trifft auch den Zulieferer Bosch und dessen Werk in Salzgitter. In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ kündigte Bosch-Chef Volkmar Denner den Abbau von Arbeitsplätzen an. In Salzgitter wird es ausschließlich Leiharbeiter treffen.

„Der Automarkt entwickelt sich sehr schwach, deutlich schwächer, als wir alle noch vor einem Jahr gedacht haben“, sagte Denner. Weltweit gebe es deutliche Rückgänge, die Perspektiven seien nicht gut. Denner: „Das ist keine kurzfristige Delle, die schnell wieder aufgeholt werden kann. Wir gehen in unserer Planung davon aus, dass die Automobilproduktion in den kommenden Jahren stagnieren wird, anders als in der Vergangenheit, als es fast immer aufwärts ging.“

Bosch werde gleich von zwei Entwicklungen getroffen: der konjunkturellen Schwäche des Automarkts sowie von der stark rückläufigen Nachfrage nach Diesel-Modellen. „Wir haben gerade im Diesel-Bereich einen hohen Marktanteil und große Wertschöpfung. Wenn wir bei einem Diesel-Einspritzsystem zehn Mitarbeiter beschäftigen, sind es bei einem Benzinsystem drei und bei einem Elektro-Fahrzeug nur noch einer“, sagte der Bosch-Chef.

Der Umfang des Stellenabbaus stehe noch nicht fest, sagte Denner. „Wir tun aber alles, um das sozialverträglich umzusetzen.“ Im Werk Salzgitter arbeiten nach Unternehmensangaben 1500 Beschäftigte, darunter rund 100 Leiharbeiter.

In diesem Jahr würden voraussichtlich 20 befristete Arbeitsplätze gestrichen, im nächsten Jahr würden weitere befristete Arbeitsverträge nicht verlängert. Zahlen für das nächste Jahr nannte das Unternehmen nicht. In Salzgitter werden Steuergeräte für Benzin- und Dieselmotoren produziert, Getriebesteuerungen sowie Batterie-Management-Systeme für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge.

Bosch ist nicht der einzige Zulieferer, der aktuell unter der wirtschaftlichen Situation leidet. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag berichtete, brach der Gewinn des Zulieferers Schaeffler im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um die Hälfte ein. Dramatisch war die Entwicklung zudem beim Roboterspezialisten Kuka aus Augsburg, wo sich der Überschuss im zweiten Quartal ebenfalls halbierte.

Einen konjunkturellen Einbruch gebe es in Niedersachsen derzeit nicht, sagte ein Sprecher des Arbeitgeberverbands Niedersachsenmetall unserer Zeitung. Er sprach von einer „Delle“. „Die Lage ist angespannt“, sagte er. Schon bei der jüngsten Konjunkturumfrage des Verbands im Frühjahr sei deutlich geworden, dass die Spitze der konjunkturellen Entwicklung erreicht worden sei. „Seitdem folgen die Unternehmen dem Vorsichtsprinzip“, sagte der Sprecher. Sie seien etwa bei Investitionen zögerlicher. Außerdem steige die Zahl der Unternehmen, die sich über die Möglichkeit der Kurzarbeit informieren.

Als Ursache der Abkühlung nannte der Sprecher Faktoren wie den Brexit sowie Konflikte wie beispielsweise zwischen den USA und China. Zusätzlich sorge die Entwicklung der Autobauer für große Verunsicherung bei Zulieferern, Maschinenbauern und Logistik-Unternehmen. So irritiere die Diesel-Debatte Autokäufer und verzögere damit Kaufentscheidungen. Hinzu komme die Umstellung innerhalb der Branche auf die Elektro-Mobilität. Das bremse nicht nur die Autobauer selbst, sondern auch die angedockten Unternehmen. „Wir hoffen, dass es bei einer Delle bleibt“, sagte der Sprecher.

In dieser angespannten Situation sei es die Aufgabe der Politik, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Deutschland verbesserten. Als Beispiele nannte der Sprecher die Unternehmensbesteuerung sowie die Energiepreise. Die seien im weltweiten Vergleich besonders hoch. „Wir müssen uns Gedanken machen, um von diesem hohen Preisniveau zu kommen“, forderte er.