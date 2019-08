Osterloh: Politik fehlt Masterplan für Umbau der Mobilität

VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh warnt vor dem Abbau von Arbeitsplätzen in der deutschen Autobranche, weil der Politik ein Masterplan zur Neuausrichtung der Mobilität fehle. „Die Autoindustrie insgesamt ist gefährdet. Auch viele Zulieferer kämpfen mit den Strukturveränderungen“, sagte Osterloh in einem Interview mit der „Freien Presse“ aus Chemnitz.

Jens Rothe, Chef des Gesamtbetriebsrats von Volkswagen Sachsen, ergänzte: „Laut Berechnungen von IG Metall, Automobilindustrie und Fraunhofer-Fachleuten stehen hierzulande zehntausende Arbeitsplätze auf dem Spiel. Diesen Negativtrend sehen praktisch alle Experten. Nur bei der Einschätzung, wie schnell es wie hart kommt, da gibt es noch unterschiedliche Meinungen.“

Osterloh betonte, dass der von Volkswagen angestrebte Umbau zur E-Mobilität der richtige Weg sei. „Der Klimawandel ist ein sehr ernstzunehmendes Problem. Und gerade wir als Volumenhersteller müssen daher unseren CO 2 -Abdruck spürbar senken, davon bin ich persönlich überzeugt.“ Zudem habe die Politik solch strenge CO 2 -Grenzwerte festgelegt, dass an der E-Mobilität kein Weg vorbeiführe. „Das ist nur mit Benzinern und Diesel-Fahrzeugen nicht zu schaffen – auch nicht mit gasbetriebenen, die wir weiter auf dem Schirm haben. Die Wasserstoff-Technologie ist frühestens 2030 massentauglich“, sagte Osterloh.

Nach Aussage des Betriebsratschefs mangelt es der Politik aber an einem strukturierten Vorgehen bei der Neuausrichtung der Mobilität. „So richtig durchgeplant, wie ich das aus der Industrie kenne, ist das nicht“, sagte er. So seien etwa beim Festlegen der CO 2 -Grenze auf

95 Gramm je Kilometer ab 2021 die Konsequenzen nicht bedacht worden. Und die betreffen laut Osterloh die E-Mobilität: „Sind die richtigen Leitungen da? Wie funktioniert das in dichten Wohngebieten ohne eigene Parkplätze, Garagen und Carports? Wie speichere ich die notwendigen Strommengen? Wie wird der Strommix noch grüner?“

Osterloh warf der Politik vor, viele Forderungen an die Industrie zu stellen, die erforderliche Unterstützung aber nicht zu leisten. „Und was mich echt sauer macht: Diese Erwartungshaltung an die Automobilindustrie formulieren Leute, die bequem in einem hippen Großstadtviertel sitzen und überall zu Fuß zum dicht getakteten ÖPNV kommen.“

Diese Infrastruktur sei aber nicht repräsentativ für Deutschland. Osterloh: „Schauen Sie mal in den ländlichen Raum. Da fahren Busse zweimal am Tag. Und die arbeitende Bevölkerung pendelt mit dem Diesel oder Benziner zur Arbeit.“ Mit Blick auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität fügte er hinzu: „Volkswagen hat kein Tankstellennetz, und jetzt werden wir gefragt, ob wir auch die Ladeinfrastruktur aufbauen.“

In seinem Werk im sächsischen Zwickau startet VW Ende des Jahres die Produktion des ID.3, der ab Mitte nächsten Jahres an die Kunden ausgeliefert werden soll. Das Auto ist das erste Modell der rein elektrischen neuen ID.-Fahrzeugfamilie.