Arbeitslosigkeit steigt in unserer Region leicht

Die Sommerflaute auf dem Arbeitsmarkt hat im August angehalten. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in unserer Region leicht um 0,7 Prozent, wie die Arbeitsagenturen in unserer Region am Donnerstag berichteten. Insgesamt waren damit 32.281 Menschen ohne Job. Die Arbeitslosenquote lag bei 5,3 Prozent und erneut über dem Landesniveau von Niedersachsen. Hier lag die Quote bei 5,2 Prozent, bundesweit mit 2,3 Millionen Arbeitslosen bei 5,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahr waren in Deutschland 31.000 weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

Auch in unserer Region ging die Zahl der Arbeitslosen verglichen mit dem Vorjahresmonat zurück – um 4,1 Prozent beziehungsweise 1390 Menschen. Besonders profitierten davon die Stadt Salzgitter sowie der Landkreis Wolfenbüttel. Dort sank die Arbeitslosenquote jeweils um 0,4 Prozentpunkte auf 9,0 beziehungsweise 4,4 Prozent. Salzgitter bleibt damit jedoch mit Abstand Schlusslicht. Goslar folgt mit einer Quote von 6,0 Prozent, danach kommt Helmstedt mit 5,9 Prozent. Am wenigesten arbeitslos gemeldete Menschen leben in Gifhorn. Hier sind nach Angaben der Arbeitsagentur 4,2 Prozent der Menschen ohne Job.

Für den Anstieg der Arbeitslosenzahlen im August im Vergleich zum Juli sorgen vor allem jüngere arbeitslos gemeldete Menschen, die auf ihren Ausbildungs- und Studienbeginn warten. Der späte Start der Sommerferien, die in Niedersachsen erst Mitte August endeten, verstärkten den Effekt. Laut Evelyne Beger, Leiterin der Arbeitsagentur Hildesheim, ist der Anstieg eine „jahreszeitübliche Entwicklung“. „In den kommenden Monaten wird die Zahl der arbeitslosen Menschen erfahrungsgemäß wieder sinken, da diese jungen Menschen in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt integriert werden“, erklärte Ulf Steinmann, Leiter der Helmstedter Arbeitsagentur.

Die Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar geht ebenfalls von einer Herbstbelebung des Arbeitsmarktes ab September aus – „auch wenn die aktuelle konjunkturelle Lage die Dynamik leicht dämpft“, sagte Gerald Witt, Leiter der Arbeitsagentur Braunschweig-Goslar. Internationale Handelskonflikte und Brexit – der dadurch entstandene konjunkturelle Rückgang bremst auch die Nachfrage nach Fachkräften aus. „Wir haben uns über Jahre auf einem sehr hohen Niveau bewegt, nun flacht die Nachfrage langsam ab“, sagte Bärbel Holtzen-Schoh, Chefin der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit.

Der Bestand an neu gemeldeten offenen Stellen ist im Vergleich zum August des vergangenen Jahres um 3,2 Prozent gesunken. Vor allem Zeitarbeitsunternehmen suchen deutlich weniger Personal, teilte die Regionaldirektion mit. Im verarbeitenden Gewerbe, auf dem Bau und im Gastgewerbe sieht es ähnlich mau aus. Diesem Trend entgegen steht das Gesundheits- und Sozialwesen genauso wie die öffentliche Verwaltung – hier wird Personal gesucht.

Viele Firmen suchen derzeit zudem noch Auszubildende. Zwischen Harz und Heide sind insgesamt noch rund 1400 Lehrstellen unbesetzt. Auch wenn die Ausbildungszeit regulär am 1. August oder 1. September beginnt, sei auch ein späterer Ausbildungsstart noch möglich, ermutigte Steinmann junge Menschen ohne Ausbildungsplatz. Sie sollten sich bei der Berufsberatung der Arbeitsagenturen melden und nach unbesetzten Stellen nachfragen oder sich zu seinem Berufswunsch beraten lassen. Witt bekräftigte: „Aktuell herrscht noch viel Bewegung am regionalen Arbeitsmarkt.“