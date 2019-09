1400 Azubis und Studierende starten bei Volkswagen

Der Volkswagen-Konzern hat am Montag rund 1400 neue Auszubildende begrüßt.

Wolfsburg. Fast 400 Frauen und mehr als 1000 Männer haben am Montag ihre Ausbildungen oder duale Studiengänge beim Wolfsburger Automobilhersteller begonnen.

Bei Volkswagen haben am Montag bundesweit 1400 Berufseinsteiger ihre Ausbildung oder ihr duales Studium begonnen. Die 389 Frauen und 1011 Männer erlernen einen von sechs kaufmännischen oder 23 technischen Berufen oder absolvieren einen von 19 dualen Studiengängen, wie VW am Montag mitteilte. 85 Nachwuchskräfte haben sich den Bachelor-Abschluss an einer Hochschule zum Ziel gesetzt.

Rund 30 Prozent der Berufsneulinge im Wolfsburger Volkswagen-Werk sind Frauen, deutschlandweit liegt der Anteil bei 28 Prozent. Die Gruppe der Fachinformatiker und Elektroniker für Automatisierungstechnik (339) stellt bei den technischen Berufen die meisten Berufsanfänger.