Höhere Mieten für Studenten – Jeder vierte wohnt bei Eltern

Berlin. Am teuersten wohnen Studenten in München, am günstigsten in Magdeburg. In vielen Uni-Städten sind die Mieten deutlich gestiegen.

Die Wohnungsmieten werden für Studenten zu einer immer größeren finanziellen Belastung. Die Preise für typische Studentenbuden in deutschen Universitätsstädten sind 2019 im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 4,6 Prozent gestiegen.

Die höchsten Mieten für eine rund 30 Quadratmeter große Wohnung werden in München mit 717 Euro verlangt, die günstigste Miete wird in Magdeburg mit 251 Euro fällig. Dies geht aus der Untersuchung „Studentenwohnreport“ des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) und des Finanzdienstleisters MLP von 30 Hochschulstädten hervor. Zugrunde gelegt wurden Wohnungen im Umkreis von 1,5 Kilometer zu den jeweiligen Hochschulen.

Mieten für Studenten: Jeder vierte wohnt bei den Eltern

Die steigenden Mietpreise führen dazu, dass immer mehr Studenten sich mit Kommilitonen eine Wohnung teilen. So leben 31 Prozent aller Hochschüler in Wohngemeinschaften, während es vor 15 Jahren noch 22 Prozent waren. Jeder Vierte wohnt bei seinen Eltern, 2003 waren es nur 22 Prozent. Gleichzeitig verfügen die Studenten im Schnitt nur über ein Nettoeinkommen von rund 900 Euro im Monat.

BAföG-Empfänger haben erst Recht Schwierigkeiten mit der Finanzierung ihrer Miete: Der Wohnzuschlag zum BAföG beträgt im Fall einer Höchstförderung 325 Euro im Monat. Somit reicht in mehr als zwei Drittel aller untersuchten Städte selbst der Höchstsatz nicht für die Miete.

München ist am teuersten – Magdeburg am günstigsten

Die höchsten Mieten nach München werden in Stuttgart (542 Euro), Frankfurt am Main (505 Euro), Tübingen und Köln (je 459 Euro) für rund 30 Quadratmeter in Uni-Nähe verlangt, heißt es in der Untersuchung. Am wenigsten zahlen Studenten nach Magdeburg in Leipzig (278 Euro), Bochum (287 Euro), Greifswald (291 Euro) und Dresden (302 Euro).

Verschärft hat sich die Situation vor allem in Großstädten. Extreme Mietpreissteigerungen wurden insbesondere in Darmstadt mit 8,3 Prozent auf 458 Euro, in Frankfurt am Main um 8,0 Prozent auf 505 Euro, in Berlin um 7,4 Prozent auf 400 Euro und in Konstanz um 7,0 Prozent auf 456 Euro verzeichnet, so ein Ergebnis der Studie.

Aber auch in München kletterten die Mieten im Schnitt weiter um 6,0 Prozent. Am geringsten kletterten die Mietpreise in Bremen um 1,0 Prozent auf 326 Euro, in Magdeburg um 1,4 Prozent auf 251 Euro und in Aachen um 3,0 Prozent auf 362 Euro.

