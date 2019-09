Dax dank neuer Zollstreit-Hoffnung stabilisiert

Frankfurt/Main. Nach einer dreitägigen Verlustrecke kann sich der Dax vorerst stabilisieren.

Der deutsche Leitindex behauptete sich im frühen Handel auf seinem Vortagsniveau, zuletzt lag er leicht mit 0,14 Prozent im Plus bei 12.251,48 Punkten.

Am Vortag konnte er wegen neuer Hoffnung auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelskonflikt im späteren Handel seine Verluste schon reduzieren.

US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag in Aussicht gestellt, dass ein Deal mit China früher als erwartet zustande kommen könnte - und damit die Kurse in New York gestützt. Die Unsicherheit am Markt wegen eines möglichen Amtsenthebungsverfahrens gegen Trump wurde damit etwas abgefedert.

Über den Dax hinaus hielten sich weitere Indizes in Deutschland und Europa ebenfalls moderat im Plus. Der MDax, der die mittelgroßen deutschen Werte umfasst, gewann im frühen Handel 0,33 Prozent auf 25.649,84 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 hingegen schaffte es nur knapp mit 0,09 Prozent ins Plus auf 3516,07 Zähler.