TU Braunschweig: 30 Millionen für Batterie-Forschung

Professor Arno Kwade an der Beschichtungsanlage in der Batterie-Forschungsfabrik.

Braunschweig. Die TU Braunschweig hat in der Batterie-Forschung eine führende Rolle.

Die TU Braunschweig wird weiter eine führende Rolle in der Forschung zu Batteriezellen und deren Produktion einnehmen. Gemeinsam mit elf weiteren deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen startet die TU in die zweite Phase des Forschungsprojekts „ProZell“, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von Oktober 2019 bis September 2022 mit 30 Millionen Euro gefördert wird. „ProZell“ soll den Aufbau einer Batteriezell-Produktion in Deutschland vorbereiten. Die Fäden des „ProZell“-Projekts laufen bei TU-Professor Arno Kwade zusammen, der auch die zur TU gehörende Batterie-Forschungsfabrik leitet.

Batteriezellen sind eine Schlüsseltechnik der Zukunft. Nicht nur in E-Autos, sondern zum Beispiel auch in Hörgeräten, Smartphones und perspektivisch als Energiespeicher für Eigenheime und zum Stabilisieren der Stromnetze spielen Batteriezellen eine zentrale Rolle. Mit der zunehmenden Elektrifizierung vieler Lebens- und Produktionsbereiche gewinnen Batteriezellen nicht nur strategisch, sondern auch wirtschaftlich an Bedeutung.

Bisher wird der Markt für Batteriezellen allerdings von asiatischen Herstellern wie LG, Samsung oder CATL bestimmt. Entsprechend groß ist die Gefahr einer Abhängigkeit etwa der deutschen Autobauer von diesen Lieferanten. Daher baut VW in Salzgitter eine eigene Batteriezell-Produktion mit dem schwedischen Partner Northvolt auf.

In der ersten Phase des „ProZell“-Projekts von 2016 bis September 2019 flossen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung laut Kwade bereits 16 Millionen Euro in die Forschung zur Batteriezell-Produktion. Den Wissenschaftlern sei es gelungen, die Energiedichte der Zellen um bis zu 20 Prozent zu erhöhen und einzelne Produktionsprozesse um bis zu 50 Prozent zu beschleunigen. Wirtschaft