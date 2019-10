Der ADAC hilft bei Pannen und Unfällen. Er betreibt auch den Rettungshubschrauber „Christoph 77". Rund 21 Millionen sind in Deutschland Mitglied.

ADAC will Beiträge für 21 Millionen Mitglieder erhöhen

Die rund 21 Millionen ADAC-Mitglieder müssen sich auf höhere Mitgliedsbeiträge einstellen. Der größte deutsche Automobilclub will am 14. November bei seiner außerordentlichen Hauptversammlung eine Erhöhung beschließen. Im Gespräch ist eine Erhöhung um zehn Prozent, heißt es in Vereinskreisen.

Bisher kostet die Basis-Mitgliedschaft 49 Euro - sie könnte auf 54 Euro steigen. Für die Plus-Mitgliedschaft werden 84 Euro im Jahr verlangt, künftig könnten es 94 werden. Die Mehrheit - 72 Prozent – der ADAC-Mitglieder haben eine Plus-Mitgliedschaft, die weltweite Leistungen wie den Krankenrücktransport anbietet. Die meisten Mitglieder sind Männer, 41 Prozent sind Frauen.

Hintergrund für die Verteuerung ist die finanzielle Ausstattung des ADAC. Der Autoclub schreibt seit drei Jahren operativ Verluste. Obwohl die Zahl der Mitglieder seit Jahren steigt, reichen die Mitgliedsbeiträge von zuletzt insgesamt rund 743 Millionen Euro und die Dividende des ADAC SE nicht aus, um die Pannenhilfe, die Digitalisierung und Versicherungssteuer zu bezahlen. Es wäre die erste Beitragserhöhung seit 2014.

ADAC schreibt seit drei Jahren operativ Verluste

„Eine höhere Effizienz und die Beitragsanpassung zusammen sorgen dafür, dass der ADAC finanziell gut aufgestellt ist und 2020 schwarze Zahlen schreiben kann“, sagte ADAC-Präsident August Markl. Auf der Hauptversammlung wollen Präsidium und Verwaltungsrat außerdem über eine Neufassung der ADAC-Satzung abstimmen.

Der größte Automobilclub Europas ist 2014 in eine Krise geraten, nachdem Manipulationen bei der Vergabe des Autopreises „Gelber Engel“ bekannt wurden. Die Organisation wurde grundlegend umstrukturiert und musste daraufhin Millionen Euro Versicherungssteuern nachzahlen. Zudem werden seither Versicherungssteuern in Millionenhöhe fällig.

Die Mehrheit - 72 Prozent – der ADAC-Mitglieder haben eine Plus-Mitgliedschaft, die weltweite Leistungen wie den Krankenrücktransport anbietet. Die meisten Mitglieder sind Männer, 41 Prozent sind Frauen.

Für viele Diskussionen hat zuletzt eine weitere Änderungen für Mitglieder des ADAC gesorgt. So kommt die ADAC-“Motorwelt“, das Mitgliedermagazin bald seltener und nicht mehr per Post.