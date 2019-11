Volksbanken: Mietendeckel ohne große Folgen für Kreditnehmer

Berlin. Volks- und Raiffeisenbanken rechnen nicht mit erheblichen Folgen des Mietendeckel-Gesetzes auf Vermieter, die für ihre Immobilien einen Kredit aufgenommen haben. "Wir erwarten weder für die Kunden, die eine Immobilie finanziert haben, noch für unsere kreditgebenden Banken gravierende Auswirkungen", sagte ein Sprecher des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem am 22. Oktober beschlossenen Mietendeckel will der Berliner Senat unter anderem die Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre einfrieren.

