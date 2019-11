Japans Wirtschaft wächst weiter - aber langsamer

Autos stehen vor ihrer Verschiffung am Hafen von Kawasaki.

Tokio. Japans Wirtschaft ist zwischen Juli und September im vierten Quartal in Folge gewachsen. Wie die Regierung auf Basis vorläufiger Daten bekanntgab, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 0,2 Prozent zu.

Im Vergleich zum Vorquartal stieg das BIP um 0,1 Prozent. Der private Konsum, der in der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt zu rund 60 Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes beiträgt, sei in letzter Minute noch einmal angestiegen, ehe sich die Preise in Folge einer Mehrwertsteuererhöhung zum 1. Oktober erhöhten. Auch verstärkte Kapitalausgaben der Unternehmen trugen zum Wachstum bei, hieß es.

Viele Ökonomen hatten indes mit einem etwas stärkeren Wachstum gerechnet. Zudem verlangsamte sich das Wachstumstempo: Im Vorquartal hatte das BIP noch um aufs Jahr hochgerechnet 1,8 Prozent zugelegt.