Genehmigungsverfahren verhindern Netzausbau in unserer Region

Der Digitalverband Bitkom will den Ausbau des Mobilfunknetzes mit einer interaktiven Karte beschleunigen und für mehr Transparenz bei den Problemen sorgen. Mehr als 1200 Problemstandorte seien darin vermerkt. „Behördliche Verfahren oder fehlende Standorte für den Bau von Mobilfunkanlagen führen allzu oft dazu, dass Funklöcher nicht geschlossen werden können“, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder am Dienstag. In unserer Region inklusive des Harzes hakt der Ausbau des Netzes an neun Standorten (siehe Faktenkasten).

Die größten Hemmnisse bei der Suche nach geeigneten Standorten liegen demnach in einer schleppenden Standortabstimmung, in aufwendigen Bauanträgen sowie langwierigen Genehmigungsverfahren etwa aus Gründen des Bau- und Naturschutzes oder des Denkmalschutzes. So auch in Braunschweig-Bienrode, dort läuft laut der Bitkom-Karte seit einem Jahr und einem Monat ein Genehmigungsverfahren.

Wie die Stadt Braunschweig auf Anfrage mitteilte, möchte die Deutsche Funkturm (DFMG), eine Tochter der Deutschen Telekom, auf einer Freifläche westlich des Bienroder Sees eine Basisstation mit Antennenträger errichten. „Dem stehen allerdings die Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes und der Erholungswert der Landschaft als öffentliche Belange entgegen“, so ein Pressesprecher der Stadt. Die Stadtverwaltung habe dem Antennenbauer ein in der Nähe liegendes städtisches Grundstück als Alternative angeboten, die genehmigungsfrei sei. Die DFMG habe das Angebot jedoch noch nicht angenommen, man stehe dazu in Kontakt.

Laut Bitkom ist es bereits bei der Standortsuche oftmals sehr aufwendig, Eigentümer zu finden, die ihr Gelände oder Gebäude für den Bau eines Funkmasten bereitstellen würden. An 537 Orten fehlten den Netzbetreibern passende Grundstücke oder Gebäude. So laut der Bitkom-Karte auch in Wolfsburg-Vorsfelde. Dort sucht man offenbar seit einem Jahr und sieben Monaten nach einem Standort, kann aber keinen Eigentümer einer Fläche finden, der zur Vermietung bereit ist.

285 Ausbauvorhaben verzögern sich nach Angaben des Digitalverbands zudem durch eine schleppende Standortabstimmung. Aufwendig sei dabei oft die Erschließung der Infrastruktur. So müssten die Standorte auch mit Energie versorgt werden. Erst dann könne ein Bauantrag gestellt werden.

Schließlich bremsten in weiteren 374 Fällen langwierige Genehmigungsverfahren, neben Braunschweig-Bienrode etwa auch in Helmstedt, den Ausbau. Hier gebe es Durchlaufzeiten von teils mehr als drei Jahren. Ziel sei es, das Genehmigungsverfahren auf maximal drei Monate zu begrenzen. „Funklöcher lassen sich nun einmal nur mit Funkstationen schließen.“ Eine Möglichkeit wäre etwa, die Verfahren bundesweit digital einzuführen, schlägt der Bitkom vor.

Die am Montag veröffentlichte interaktive Karte zeigt Detailinformationen wie den Ort, den Grund der Verzögerung und deren Dauer an. „Bürger, Behörden und Unternehmen haben so Gelegenheit, einzelne Verfahren zu kommentieren und geeignete Mobilfunkstandorte anzubieten“, erklärte Rohleder. Als Datenbasis wurden Informationen der Netzbetreiber Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica herangezogen.

Betroffene und Interessierte, wie auch die Behörden haben die Möglichkeit, ihr Feedback zu geben, potenziell neue Standorte könnten einfach hinzugefügt werden. „Wir wollen die Seite gemeinsam mit den Netzbetreibern möglichst aktuell halten.“

Grundsätzlich hatte der Bitkom die Mobilfunkstrategie der Bundesregierung begrüßt. Die letzten weißen Flächen in der Versorgung will der Bund künftig mit eigenen Mitteln schließen. Die Strategie setze an den richtigen Stellen an, sagte Bitkom-Präsident Achim Berg. Das zur Verfügung stehende Geld, das sich aus den Einnahmen der jüngsten Frequenzversteigerung speist, helfe jedoch nur bedingt.

Entscheidend sei allerdings vor allem, dass die jetzt beschlossenen Maßnahmen rasch umgesetzt würden.

Hier hakt in unserer Region der Netzausbau:

Laufendes Genehmigungsverfahren: Braunschweig-Bienrode (Verfahrensdauer: 13 Monate); Lehre-Essehof (keine Angabe); Helmstedt Bahntrasse (8 Monate); Helmstedt-West an der A2 (keine Angabe); Börnecke im Kreis Harz (7 Monate); Seesen-Engelade an der A7 im Kreis Goslar (9 Monate)

Standortsuche: Wolfsburg-Vorsfelde (19 Monate)

Standortbestimmung:

Veckenstedt im Kreis Harz

(17 Monate); Bad Lauterberg Ost (keine Angabe)

Mehr Informationen unter bitkom.org/mobilfunkausbau