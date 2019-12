VW-Marke Jetta setzt in China auch auf SUV

Im Februar hat VW angekündigt, in China die Marke Jetta zu gründen – abgeleitet von seinem gleichnamigen Stufenheck-Erfolgsmodell der Marke VW. Ein Modell wurde damit quasi zur eigenen Marke. Im September ist die neue Marke gestartet mit der Geländelimousine (SUV) VS5 und der Stufenhecklimousine VA3 und hat seitdem knapp 30.000 Autos ausgeliefert. Das teilte VW am Donnerstag mit. Knapp 80 Prozent der Auslieferungen seien SUV gewesen. Sie sind das weltweit am stärksten wachsende Fahrzeug-Segment und auch in China stark nachgefragt.

Mit ihrer neuen Marke wollen die Wolfsburger vor allem junge chinesische Käufer ansprechen. Nach Angaben von VW-Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann wurde das Einstiegssegment bislang fast ausschließlich von chinesischen Herstellern abgedeckt. Die Marke Jetta schließe die Lücke zwischen der Einstiegsklasse und dem Volumensegment, an dessen oberen Ende die Marke VW stehe, sagte er. Dementsprechend sind auch die Preise der Jetta-Modelle gestaltet: Sie liegen über denen der chinesischen Wettbewerber, aber unter denen der Marke VW.

Wie VW mitteilte, wird in China etwa ein Drittel der Autos im Einstiegssegment verkauft. 80 Prozent dieser Autos würden von Erstkäufern geordert. Sie würden zwischen 8000 und 15.000 Euro für ein neues Auto ausgeben. Diese Kunden will VW mit seiner neuen Marke erreichen und so langfristig an den Konzern binden.

Wie in China üblich, baut VW die Modelle nicht im Alleingang, sondern gemeinsam mit einem chinesischen Partner. Produziert werden die Fahrzeuge vom Gemeinschaftsunternehmen FAW-Volkswagen in Chengdu. Die Modellpalette soll in naher Zukunft um ein zweites SUV ergänzt werden.