„Es ging um die Sache“

Martin Winterkorn, damaliger Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, sitzt 2013 bei der Jahrespressekonferenz von VW in Wolfsburg in einem New Beetle Cabrio.

Nach mehreren Berichten unserer Zeitung zu den sogenannten Schadenstischen bei Volkswagen zur Zeit des Ex-VW-Chefs Martin Winterkorn haben sich Leser bei uns gemeldet. Zwei inzwischen pensionierte VW-Führungskräfte beschreiben den ehemaligen Konzernlenker als „hart in der Sache“. Es sei Winterkorn aber nicht darum gegangen, Personen anzugehen. Ein Leser, der nach eigenen Angaben ab 1997 an „Schadenstischen“ teilgenommen hat, schreibt: „Ja, es wurde hart und manchmal barsch und laut hinterfragt, um der Schadensursache beizukommen. Es wurde analysiert, gegebenenfalls mit Messer und Feuerzeug. Aber es ging nicht um Personen, sondern um die Sache.“

„Schadenstische“ waren Treffen von Winterkorn, Ingenieuren, Managern oder Führungskräften aus Produktion und Qualitätssicherung, bei denen Qualitätsprobleme analysiert, Fehler erörtert wurden. Buchstäblich auf dem Tisch lagen dabei Bauteile, die Gegenstände der Diskussionen. Die „Schadenstische“ gab es schon bei Volkswagen, als Winterkorn Vorstand der Technischen Entwicklung war, 1996, wie die Leser berichteten. Winterkorn gab in einem Interview mit der „Welt“ aus dem Jahr 2015 an, diesen nach eigenen Angaben „gefürchteten“ Tisch später als Audi-Chef in Ingolstadt eingeführt zu haben. 2007 wechselte er als VW-Konzern-Vorstand samt „Schadenstisch“-Kultur nach Wolfsburg.

Einer der Leser berichtete unserer Zeitung, dass der von Autoexperte Stefan Bratzel genannte „Qualitäts-Fetischismus“ von Winterkorn „zwingend notwendig“ gewesen sei. Denn es habe durchaus dickfellige Typen gegeben, die das Thema Qualität nicht immer angemessen ernst genommen hätten. Winterkorn sei es auch um Ehrlichkeit gegangen. Wirklich unangenehm sei es demnach nur für die geworden, die sich nicht um ihre Teile, ihren Verantwortungsbereich gekümmert hätten.

Anlass der Berichterstattung war die Klage eines früheren Leiters der Dieselmotorenentwicklung am Arbeitsgericht Braunschweig gegen seine Kündigung wegen des Abgas-Skandals. Volkswagen wirft dem Ex-Manager vor, den Betrug nicht unterbunden und gemeldet zu haben. Der Ex-Chef der Dieselmotorenentwicklung führte in seiner Verteidigung unter anderem an, dass ihm übergeordnete Führungskräfte auch von dem Betrug gewusst hätten. Außerdem berichtete er von einem Vorfall, den er offenbar vom Hörensagen und aus der Einsicht in Ermittlungsakten kennt. Damit will er wohl eine auch von Angst geprägte Unternehmenskultur beschreiben. Demnach hat Winterkorn bei einem „Schadenstisch“ einen Mitarbeiter mit einer Wasserpumpe an der Hand verletzt.

Der Anwalt Winterkorns wies eine absichtliche Verletzung zurück, es habe sich dabei um einen Unfall gehandelt.