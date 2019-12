VW stellt für Software-Einheit nächstes Jahr 2500 Experten ein

Für seine neue Software-Einheit will Volkswagen im kommenden Jahr 2500 Experten einstellen – auch in Berlin. Zusätzlich bilde VW Hunderte von Software-Entwicklern selbst aus, teilte der Autobauer am Sonntag in Wolfsburg mit.

Ab Anfang 2020 will VW, wie bereits angekündigt, die Kompetenzen in der Fahrzeug-IT zusammenführen und mittelfristig deutlich aufstocken. Bis 2025 sollen es inklusive externer Einstellungen, Firmenübernahmen und Fachleute aus den Konzernmarken mehr als 10 000 IT-Experten werden. Sie sollen die Zuständigkeiten für Fahrzeug-Software bündeln, am Ende auch in einer eigenen Marke.

Die Experten sollen Elektromobilität vorantreiben

„Im kommenden Jahr wollen wir in den Zukunftsfeldern der Mobilität von der Elektrifizierung bis zu Digitalisierung, Software-Entwicklung und Connectivity allein in Deutschland rund 2500 Experten an Bord holen“, sagte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian.

Standorte unter anderem in Wolfsburg und Berlin

Benötigt werden die Experten, um die Elektromobilität, Vernetzung und Digitalisierung künftiger Fahrzeuggenerationen zu entwickeln und voranzutreiben. Der Anteil selbst entwickelter Software soll bei VW von derzeit weniger als 10 auf mehr als 60 Prozent steigen, wie der Autobauer bereits angekündigt hatte.

Die neue Software-Einheit soll Standorte unter anderem in Wolfsburg, Ingolstadt und Berlin sowie in Seattle und Peking haben. dpa