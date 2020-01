Datteln 4 speist bereits riesige Mengen Kohlestrom ins Netz

Die Aussicht, dass trotz der Energiewende das gigantische Steinkohlekraftwerk Datteln 4 im Sommer doch noch in Betrieb geht, bringt Klimaschützer in Rage. Doch während das Kohleausstiegsgesetz weiter auf sich warten lässt, ist Datteln 4 faktisch längst am Netz: Aktuell speist es rund 500 Megawatt...