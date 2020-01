Dax im Plus trotz Sorgen um Lungenvirus in China

Frankfurt/Main. Der Dax ist trotz Sorgen wegen einer sich ausbreitenden Virus-Lungenkrankheit in China knapp in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Leitindex stand bei Handelsschluss mit 0,05 Prozent im Plus und notierte bei 13 555,87 Punkten. Ein Euro kostete zuletzt 1,1095 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Dienstag auf 1,1115 US-Dollar festgesetzt.