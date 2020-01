Verband: IHK Braunschweig muss 3,5 Millionen abbauen

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) Braunschweig und Lüneburg-Wolfsburg haben in den vergangenen Jahren rechtswidrig Rücklagen sowie Eigenkapital in Millionenhöhe aufgebaut – und laut einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in den Jahren 2011, 2014 und 2016 zu hohe Mitgliedsbeiträge erhoben...