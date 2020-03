Gegen den Corona-Blues: Italiener musizieren an Fenstern und auf Balkonen

Sa, 14.03.2020, 12.39 Uhr

Musik hallt durch die menschenleeren Gassen wie bei einem Straßenfest: Angesichts des Coronavirus verabreden sich die Italiener in diesen Tagen an Fenstern und auf Balkonen für gemeinsame Konzerte. / TO COMPLETE VIDI1PV62N_EN