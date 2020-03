Do, 19.03.2020, 10.58 Uhr

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie aktiviert US-Präsident Donald Trump ein Gesetz, das ursprünglich zur Industrieproduktion in Kriegszeiten geschaffen wurde. Trump kündigte einen Rückgriff auf den sogenannten "Defence Production Act" an. Zudem will die Regierung ein ein gigantisches Nothilfeprogramm auflegen.