Bernschneider: Lebenswichtige Maßnahmen für Wirtschaft einleiten

Florian Bernschneider, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Region Braunschweig, äußert in seinem Gastkommentar Sorge über das Bestehen einheimischer Unternehmen in Zeiten der Corona-Krise.

um gleich zu Beginn keinen Zweifel zu lassen: Wir müssen dieser Tage alles versuchen, um Menschenleben zu retten. Doch zur Wahrheit gehört auch: Genauso konsequent und schnell wie wir unser Gesundheitssystem wappnen und neue Beatmungsplätze in der Intensivmedizin schaffen, müssen wir jetzt lebenserhaltende Maßnahmen für die Wirtschaft einleiten.

Wem die wirtschaftliche Dramatik noch nicht bewusst war, der bekommt spätestens beim Tränenappell des Hannoveraner Bäckermeisters Bosselmann oder unseres Elmwirts Frerk Hennicke in den Sozialen Medien einen Eindruck davon. Bosselmann schildert, dass er bereits zehn Filialen schließen musste und eine „verdammte Angst“ habe, wie es für die Mitarbeiter und seinen Betrieb weitergeht. Trotzdem will er Mitarbeitern des Gesundheitssektors alle Waren schenken, um sie stark im Kampf gegen Corona zu machen. Unter Tränen schließt er: „In a world you can be anything - be kind.“

Corona-Krise stellt Unternehmer vor existenzielle Probleme

§615 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) entgegnet Bosselmann ganz nüchtern, dass es sich um ein Betriebsrisiko handelt. Und manch einer meint vielleicht sogar: Selbst schuld, die Unternehmen hätten für schlechte Zeiten vorsorgen können – ein paar Wochen Stillstand werden gesunde Unternehmen doch überstehen müssen.

Doch die harten Zahlen sprechen eine andere Sprache. Eine durchschnittliche, realistische Umsatzrendite von fünf Prozent bedeutet: In etwas mehr als zwei Wochen ohne Umsätze wird der Gewinn eines ganzen Jahres vernichtet. Denn bei einer wirtschaftlichen Vollbremsung sind kurzfristig nahezu alle Kosten unreduzierbare Fixkosten.

Kurzarbeit kann helfen, Personalkosten zu senken – sie überträgt den gleichen Schmerz aber auf die private Haushaltsrechnung der Mitarbeiter. Und währenddessen stellt Jens Spahn fest: „Es wird eher viele Monate als viele Wochen so gehen.“

Eine massive Stabilisierung der Wirtschaft ist notwendig

Also bitte packen wir den erhobenen Zeigefinger ein! Man kann einen Betrieb auf sowas nicht vorbereiten. Das gilt besonders für jene Betriebe, deren Geschäftszweck direkt oder indirekt darauf zielt, dass Menschen zusammenkommen.

Daher ist eine massive Stabilisierung der Wirtschaft so dringend. Wer meint, 150 Milliarden Nachtragshaushalt sind zur Stabilisierung mehr als genug, sei daran erinnert, dass die monatliche Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik vor der Krise etwa 300 Milliarden Euro betrug.

Besonders großzügig geht die Politik mit Bürgschaften für Unternehmenskredite um. Doch dieses Versprechen ist wenig wert, denn die Bürokratie dahinter ist schmerzend langsam, die Rückzahlbarkeit mehr als zweifelhaft.

Wo der Umsatz von heute auf morgen auf Null kracht und Unternehmen versuchen, zwei bis drei Monate lang ihre Betriebsausgaben nicht über laufende Umsätze, sondern über einen Fünfjahreskredit zu finanzieren, drücken die Zins- und vor allem Tilgungszahlungen für diese Corona-Kredite die Renditen der kommenden Jahre schnell in den Keller.

In Zeiten von Corona ist Entbürokratisierung gefragt

Selbst wenn man als Unternehmen mit den schmerzhaften Einschnitten für die Gewinnerwartungen der kommenden Jahre leben kann – die Banken können es nicht. Die politische Bankenregulierung der letzten Jahre hat die Ratings noch härter gemacht und lassen die Risikoübernahme der ungedeckten 20 Prozent Kreditsumme häufig nicht zu, auch wenn die Banken gerne helfen würden.

Wenn Bürgschaften jetzt also überhaupt etwas nutzen sollen, müssen sie 100 Prozent des Ausfallrisikos abdecken und zumindest nachträglich in echte Entschädigungen umgewandelt werden können. Außerdem darf es keine großen Formalien geben. Der Nachweis von Betriebsausgaben muss reichen, um mindestens in gleicher Höhe Bürgschaften zu erhalten.

Überhaupt muss die Antragsmeierei aufhören: Antrag auf Kurzarbeitergeld, Antrag für Bürgschaften, Antrag auf Soforthilfen, Antrag auf Steuerstundung, Antrag, Antrag... Wen wundert es, dass Unternehmen wenig Zutrauen haben, schnell Hilfe zu erhalten?

Die Politik ist nun gefragt, der Wirtschaft zu helfen

Formulieren wir es ab hier positiv: Politik und Verwaltung können dieser Tage zeigen, dass unser Staat handlungsfähiger ist, als es viele vermuten. Doch das erfordert die Bereitschaft, sich von allen bekannten Mustern und Verfahrenszwängen freizumachen. „Das haben wir schon immer so gemacht“, ist dieser Tag keine Option und die Kriseninstrumente aus 2008/09 sind nur bedingt vergleichbar, weil die Wucht der Krise und Branchenbetroffenheit andere waren.

Nachdem die Regierungen aller Ebenen in den letzten zwei Wochen wohltuend bewiesen haben, dass außergewöhnliches Handeln notwendig ist, beginnt nun die Woche der Parlamente. Hier muss die Grundlage gelegt werden, dass Hilfen wirklich unbürokratisch und schnell möglich sind.

So könnten die Rathäuser beschließen, die Gewerbesteuervorauszahlungen sofort und für alle Betriebe auszusetzen, statt den Unternehmen wiederum Anträge für Stundung und Herabsetzung zuzumuten. Das Land könnte seine Bürgschaften auf 100 Prozent Deckung erhöhen und der Deutsche Bundestag könnte mit der Änderung von §56 des Infektionsschutzgesetzes eine echte Entschädigungsgrundlage für geschlossene Betriebe schaffen.

Auch Entschädigungslösungen für Geringverdiener finden

Die Abgeordneten könnten außerdem das Arbeitszeitgesetz und Arbeitsplatzvorschriften vorübergehend außer Kraft setzen. Wo mit viel Kreativität und Improvisation ganze Unternehmen ins Homeoffice verlagert werden, darf man sich nicht um Vorschriften der Arbeitsstättenverordnung sorgen.

Außerdem muss eine Lösung zur Entschädigung von betroffenen Soloselbstständigen und auch für Geringverdiener gefunden werden. Für Teilzeitbeschäftigte, ungelernte Mitarbeiter im Einzelhandel oder der Gastronomie können 60 Prozent des Nettoeinkommens schnell existenzbedrohend sein. Statt Anträge für Hartz IV zu produzieren, sollte das Kurzarbeitergeld in diesen Fällen unbürokratisch auf Mindestlohnniveau aufgestockt werden. Außerdem sollte ein Hinzuverdienst zum Kurzarbeitergeld möglich sein – ohne strafende Anrechnung.

Unternehmen und Kunden müssen in der Corona-Krise zusammenhalten

Doch klar ist auch: Es kommt nicht nur auf die Politik an, sondern auch darauf, wie Unternehmen und Kunden selbst mit der Krise umgehen. So bequem es dieser Tage ist, sich Wünsche online zu erfüllen – verschieben wir lieber manche Anschaffung, um unseren lokalen Einzelhandel wieder auf die Beine zu helfen. Oder rufen wir einfach im Laden um die Ecke an, ob nicht auch jetzt eine Belieferung möglich ist.

Wenn Telekommunikationsunternehmen kostenlos Datenvolumen erhöhen, Vermieter Stundungsprogramme ausarbeiten, Jägermeister Alkohol für die Produktion von Desinfektionsmitteln abgibt oder Supermärkte exklusive Öffnungszeiten für medizinische Hilfskräfte anbieten, sind das starke Zeichen der Solidarität und es zeigt: Jeder Betrieb kann mit seinen Mitteln helfen, der Krise zu begegnen.

Und eines muss für uns alle gelten: So groß die Sorgen über das eigene finanzielle Polster in Krisenzeiten sind – zahlen wir bitte weiter unsere Rechnungen pünktlich und lassen uns nicht gegenseitig im Stich.

