VW setzt in China im zweiten Halbjahr auf große Nachholeffekte

Für den VW-Konzern und die Marke VW ist China seit vielen Jahren so etwas wie das gelobte Land. Das Reich der Mitte steht für traumhafte und stabile Wachstumsraten sowie gute Gewinnmargen. Allerdings warf der Handelskonflikt zwischen den USA und China bereits Schatten; seit dem Auftreten des Coronavirus ist nun sogar vorerst Schluss mit Lustig – zumal das Reich der Mitte das erste Land mit Corona-Befall war. Im März brachen die Verkaufszahlen in China um 35,5 Prozent ein. Verkaufte der Konzern in der Vergangenheit um die 40 Prozent seiner Produktion im Reich der Mitte, waren es im vergangenen Monat noch 33,6 Prozent. Das tut weh.

Stephan Wöllenstein, der das China-Geschäft der Wolfsburger leitet, ist aber überzeugt, dass der Schmerz rasch abklingt und der Autobauer in China wieder kräftig zulegt. Schon jetzt sei Volkswagen stärker als der Wettbewerb. In einer Telefonkonferenz am Freitag sagte er, dass der Gesamtmarkt in China im April gegenüber dem Vorjahresmonat noch einmal um 15 bis 20 Prozent schrumpfen werde. „Der VW-Konzern ist aber besser“, unterstrich er, ohne Zahlen zu nennen.

Im Juni erwartet Wöllenstein ein Annähern an das Vorjahresniveau, im zweiten Halbjahr eine kräftige Wachstumsphase, in der in Einzelmonaten das jeweilige Vorjahresergebnis sogar übertroffen werden könnte. Die Weichen dafür seien bereits jetzt gestellt. Von den 33 VW-Werken in China, würden 32 wieder produzieren. Zum Teil seien bereits 70 bis 80 Prozent der Fertigungskapazität erreicht. In einigen Werken werde sogar wieder im 3-Schicht-Betrieb gearbeitet.

Auch eine weitere Voraussetzung sei erfüllt: Nach Angaben Wöllensteins wurden bislang alle Lieferketten aufrecht erhalten. Das gelte nicht nur innerhalb Chinas, sondern auch zwischen dem Land und Europa. Dabei sei es „geübte Praxis“, dass sich deutsche und chinesische Standorte bei Teileengpässen gegenseitig aushelfen würden.

Nun sind Produktion und Lieferketten nur die eine Seite der Medaille. Auf der anderen muss die Nachfrage der Kunden stehen, damit unter der Rechnung Wachstum ausgewiesen werden kann. Auch in diesem Punkt ist Wöllenstein optimistisch. Er geht davon aus, dass die chinesische Staatsführung ein großes Konjunkturprogramm auflegt. Das werde vermutlich im Mai verkündet, wenn dann voraussichtlich der bisher verschobene Volkskongress – das Parlament – tagt. Von solch einem Programm würden auch die Autobauer profitieren, zumal es eine „aufgestaute“ Nachfrage gebe. Ähnliche Programme anderer Ländern könnten sogar für einen „Sonderboost“ sorgen.

Seit dem Handelskonflikt mit den USA erlebe China zudem eine „Renaissance der starken Marken“, sagte Wöllenstein. Davon profitiere der in China ohnehin stark positionierte VW-Konzern. Außerdem nutzten viele Chinesen die aktuelle Situation zum Kauf ihres ersten Neuwagens. Grund: Die Vorbehalte gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln seien wegen des Coronavirus nach wie vor groß. Laut Wöllenstein werden in China noch immer 60 Prozent aller Neuwagen von Erstkäufern geordert.

Wie er weiter erläuterte, erlebt der chinesische Automarkt in der Corona-Krise zwei Gewinner. Dazu zählten einerseits Premium- und Luxusfahrzeuge. So habe etwa die Konzernmarke Bentley im ersten Quartal über dem Vorjahresniveau in China gelegen, für Porsche treffe dies im März zu. Der zweite Profiteur sei das Einstiegssegment. Das wird in China von der VW-Untermarke Jetta bedient und läuft laut Wöllenstein derzeit besser als das Geschäft der Volumenmarken.

Trotz der Absatz-Einbrüche habe die „Ergebnisqualität“ bisher nicht gelitten – soll heißen: Autos werden nach wie vor profitabel an den Kunden gebracht. Wöllenstein spricht von einem stabilen Niveau. Allerdings fehlt im Moment das Verkaufsvolumen.

Doch dank der beschriebenen Aufholeffekte „sind wir ganz zuversichtlich, dass wir nicht weit weg von unseren Planungen landen“, sagte er mit Blick auf das Gesamtjahr. Und dann werde der Konzern auch wieder 40 Prozent seiner Produktion im Reich der Mitte ausliefern.