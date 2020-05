Sonderprüfer untersucht VW-Abgas-Betrug

Der VW-Konzern muss sich im Abgas-Skandal doch noch eine Untersuchung durch einen externen Prüfer gefallen lassen. Das Oberlandesgericht (OLG) Celle hat einen sogenannten Sonderprüfer bestellt, wie der Sprecher des Gerichts am Donnerstag bestätigte.

Christian Zwirner, einer der Geschäftsführer der Münchner Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft „Dr. Kleeberg & Partner“, soll nun unter anderem herausfinden, wann Vorstand und Aufsichtsrat vom Betrug wussten und ob sie ihre Pflichten verletzt haben. Das hatten Aktionäre, vertreten durch die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), eigentlich schon vor mehr als zwei Jahren am OLG Celle durchgesetzt. Doch zwischenzeitlich versuchte sich VW vor dem Bundesverfassungsgericht dagegen zu wehren. Der Konzern scheiterte zwar, allerdings schied der ursprünglich bestellte Sonderprüfer in der Zwischenzeit altersbedingt aus, wie der Gerichtssprecher erklärte. Ausgewählt worden sei er von den Antragstellern.

VW kann sich nicht mehr wehren

Das OLG Celle konnte laut Sprecher nicht einfach selbst einen neuen Prüfer bestellen, weshalb die Aktionärsvertreter erneut den Weg über zunächst das Landgericht Hannover gehen mussten. Gegen den neuen OLG-Beschluss kann sich VW nicht wehren, das Gericht ließ keine Rechtsbeschwerde zu. Für den Fall, dass auch der neue Prüfer verhindert sein wird, bestellte es diesmal gleich einen Vertreter. Das geht aus dessen Beschluss hervor, der unserer Zeitung vorliegt.

Ein VW-Sprecher wollte sich noch nicht zu der Sonderprüfung äußern, da der Beschluss dem Konzern noch nicht vorliege. In Wolfsburg dürfte man nicht erfreut sein. Allerdings dürfte die Prüfung längere Zeit dauern, sodass große Konsequenzen für die strafrechtlichen Ermittlungen oder die noch anhängigen Klagen von Aktionären und Kunden eher unwahrscheinlich sind. Aktionäre fordern – unter anderem in einem Musterprozess am OLG Braunschweig – Milliarden von VW für erlittene Kursverluste. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Spitzenmanager wie den jetzigen Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch wegen Marktmanipulation angeklagt.

Bericht des Sonderprüfers kann jeder Aktionär einsehen

„Prozessrisiken in außerordentlicher Höhe“ waren damals der Hintergrund der VW-Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Den Bericht des Sonderprüfers muss der Vorstand laut Aktiengesetz auf Nachfrage jedem Aktionär vorlegen. Während der Prüfung wären also Kläger nur zu für VW deutlich schlechteren Bedingungen zu außergerichtlichen Vergleichen bereit gewesen. Außerdem hätten wohl weitere Betroffene geklagt.

VW selbst hatte die US-Kanzlei Jones Day mit der internen Aufklärung des Betrugs beauftragt, am Ende aber deren Bericht doch nicht veröffentlicht. Die Wolfsburger verwiesen auf das „Statement of Facts“, auf das sie sich mit dem US-Justizministerium geeinigt hatten.