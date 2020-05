Kehr: Sparkurs der Krankenkassen rächt sich in Corona-Krise

Der Pharmagroßhandel Kehr mit Hauptsitz in Braunschweig beliefert Apotheken hauptsächlich in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg und Sachsen. 100.000 Arzneipackungen verlassen jeden Tag die Lager. Gegründet wurde das Unternehmen 1924 von Richard Kehr in Halberstadt, mittlerweile betreibt Hanns-Heinrich Kehr das Familienunternehmen in dritter Generation aus Braunschweig.

Wie sich der Arbeitsalltag in der Corona-Krise verändert hat, erzählt Geschäftsführer Hanns-Heinrich Kehr im Interview mit unserer Zeitung.

Her Kehr, Ihr Unternehmen überstand die Weltwirtschaftskrise 1929 sowie den Zweiten Weltkrieg. Wo würden Sie die aktuellen Herausforderungen an Ihr Unternehmen durch die Corona-Krise einordnen?

Ich würde es nicht mit dem Zweiten Weltkrieg gleichsetzen wollen, sondern eher bei der Weltwirtschaftskrise einordnen. Im Moment ist es für uns Pharmagroßhändler aber auch eine willkommene Gelegenheit zu zeigen, was wir als Großhändler gemeinsam mit der Apotheke vor Ort alles leisten können. Wir haben es mit unseren Kunden sehr gut hinbekommen, dass die Ware in der heißen Phase im März dorthin geflossen ist, wo der Bedarf am größten war und nicht da, wo die Panik am größten war.

Alles, was wir in dieser Krise gesehen haben, haben wir – habe ich – noch nicht erlebt. Wir arbeiten hier unter völlig neuen Bedingungen, deren mittelfristige Auswirkungen wir auch noch nicht kennen und bei denen wir nicht wissen, was das insgesamt für die Wirtschaft bedeutet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir noch einen Weltkonjunktureinbruch sehen werden. Eine Weltwirtschaftskrise haben wir bereits, aber sie wird durch staatliche Maßnahmen überwiegend sinnvoll abgefedert. Ob sie so hart wird wie 1929 wird, maße ich mir aus heutiger Sicht nicht an abzuschätzen

Die Apotheken vermeldeten zum Beginn der Corona-Krise regelrechte Vorratskäufe und damit steigende Umsätze. Wie hat sich der Absatz bei Ihnen gesteigert?

Wir haben im März dreißig Prozent mehr Umsatz als im selben Monat des Vorjahres gehabt, das ist schon enorm viel. Wir haben aber natürlich auch bis abends um 22 Uhr gearbeitet. Auch Mitarbeiter aus der Braunschweiger Verwaltung und unsere Außendienstmitarbeiter haben in den Lagern ausgeholfen. Das ist auch für einen Betrieb eine tolle Erfahrung, wenn alle an einem Strang ziehen und der Lagermitarbeiter mit einem Geschäftsführer gemeinsam am Band steht.

Spüren Sie noch immer eine erhöhte Nachfrage

Im April war es schon fast wieder normal. Einige Sortimentsbereiche, wie etwa Masken, sind ins Laufen gekommen und werden aktuell – verständlicherweise – stark nachgefragt. Wir haben schon über eine Millionen Stück verkauft und haben mittlerweile auch verlässliche Bezugsquellen. Am Anfang war es ein unübersichtlicher Markt mit vielen dubiosen Anbietern. Auch bei uns sind FFP-2-Masken am Frankfurter Flughafen im Zoll steckengeblieben und waren plötzlich nicht mehr da. Inzwischen haben wir verlässliche Quellen aber die Preise sind noch sehr variabel, abhängig vom weltweiten Bedarf. Es bleibt spannend.

Bei anderen Waren, waren wir Gott sei Dank relativ schnell bevorratet und haben im Abverkauf auch Bezugsbegrenzungen für einzelne Produkte eingeführt, damit nicht in den Apotheken und bei Patienten gehamstert wird, etwa bei Paracetamol, aber auch bei Fieberthermometern

Sie haben angegeben, dass in Ihrem Lager 400.000 einfache Mund-Nasen-Masken lagern würden, 100.000 FFP-2-Masken sowie 30 Tonnen Desinfektionsmittel. Welche Produkte waren und sind darüber hinaus stark nachgefragt und gibt es noch Engpässe?

Bei Desinfektionsmitteln und FFP-2-Masken gibt es immer noch Engpässe. Jetzt öffnen Schulen und Behörden schrittweise – die müssen alle ihre Pandemiepläne umsetzen und haben kein Desinfektionsmittel im erforderlichen Umfang. An dem Tag, als die Maskenpflicht bundesweit verkündet wurde, haben wir allein 100.000 Masken verkauft – das war der absolute Höhepunkt bis dahin.

Ich glaube, der Trend wird zudem zu den wiederverwendbaren, waschbaren Masken gehen. Auch die günstigen Vliesmasken aus einer Staubsaugerfabrik aus Hildesheim sind gut und unfassbar preiswert. Hier zeigt sich, wie Kreativität im Notfall regionale Lösungen braucht.

Einen Mangel gibt es aktuell bei Handschuhen. Da sind wir im Moment auch nicht sonderlich gut sortiert, bemühen uns aber darum, das zu verbessern. Wo wir hingegen mittlerweile sehr gut versorgt sind, ist günstiges Flächen- und Handdesinfektionsmittel. Da haben wir mit dem städtischen Klinikum zusammengearbeitet. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Quellen behalten und die nächste Versorgungswelle – nämlich jetzt, wo auch viele Unternehmen ihre Produktion wieder hochfahren – die Kunden auch sauber bedienen können.

Durch die aktuelle Krise wurde auch Kritik an der Auslagerung der Herstellung vieler Pharmaprodukte nach Asien laut. Könnte die Krise sogar zu einer Rückbesinnung auf eine nationale beziehungsweise europäische Produktion führen?

Da ist in der Vergangenheit viel falsch gemacht worden. Die Krankenkassen haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten lang gerühmt, dass sie Kosten gesenkt haben und heute kriegen sie die Quittung. Jetzt haben sie nicht nur Lieferengpässe, sondern es gibt auch keine Ausweichprodukte mehr. Vor zwei Jahren gab es knapp 100 bis 200 Präparate, bei denen wir Lieferengpässe hatten. Im letzten Jahr waren es schon 2.500 Präparate.

Erst ist die Forschung aus Europa weitestgehend weggegangen, dann die Herstellung und sogar die Wirkstoffherstellung, die nun wirklich die Grundlage für alles ist, ist nicht mehr in Deutschland, sondern überwiegend in Asien. Und dann ist es logisch, wo die Ware im Pandemiefall hingeht.

Ich glaube, Gesundheitsminister Jens Spahn hat verstanden, dass dieser Kostensenkungsdruck auf die Arzneimittelversorgung einfach zu groß war, um folgenlos für die Versorgungssicherheit zu bleiben. Und das wird sich ändern müssen.

Während in vielen Branchen Kurzarbeit angemeldet wird, können Sie einen höheren Umsatz verzeichnen. Wie haben Sie Ihren Arbeitsalltag umgestellt? Fehlt es Ihnen vielleicht sogar an Personal in der Logistik?

Im März haben wir spontan Personal eingestellt, da wir einen so starken Umsatzanstieg hatten. Wir haben jetzt zusätzlich ein Vertriebsteam, das sich mittlerweile um nichts anderes mehr kümmert als um Pandemieware. Das hatten wir vorher nicht, dass zwei Mitarbeiter sich nur auf ein Sortiment konzentrieren. Und auch in der Beschaffung haben wir dazulernen müssen. Waren aus China zu importieren, ist eigentlich nicht unsere Standard-Arbeitsweise. Unsere circa 1200 Lieferanten sind in der Regel mit Vertriebsfirmen in Deutschland oder in Europa vertreten

Um uns selbst vor einem Einflug des Virus´ in unserem Unternehmen zu schützen, haben wir, wenn möglich, die Mitarbeiter ins Home-Office geschickt. In Bereichen wie der Logistik ist das allerdings nicht machbar. Deswegen haben wir die Mitarbeiter zu Teams zusammengefasst, die dann stets zusammenarbeiten. Damit gewährleisten wir, dass bei einem Verdachtsfall ein Team komplett in Quarantäne geschickt werden und der Rest des Betriebes weiterarbeiten kann. Jeder Mitarbeiter, der vor Ort im Einzelbüro arbeitet und sein Büro verlässt, muss zudem eine Maske tragen.

Apropos Maske: Wir haben mittlerweile eine Maskenpflicht, die teilweise auch scharf kritisiert wird. Sind Sie der Meinung, dass eine Maskenpflicht vernünftig und längerfristig umsetzbar ist?

Ich sage das jetzt nicht als Kaufmann, sondern als Privatperson. Wenn ich früher mit dem Flugzeug unterwegs gewesen bin und Asiaten mit Mundschutz gesehen habe, habe ich mir nie vertieft Gedanken darüber gemacht. Aber jetzt kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht mehr vorstellen, ins Eintracht-Stadion zu gehen, ohne eine Maske aufzuhaben. Ich glaube daher schon, dass wir uns daran gewöhnen werden, dass es Masken im Stadtbild dauerhaft gibt. Die Diskussion um die Sinnhaftigkeit kann ich nicht verstehen, denn sie ist besser als nichts!

Die Corona-Krise hat auch wirtschaftliche Folgen. Der Internationale Währungsfonds warnt vor einer Depression, wie wir sie zuletzt in den 20ern- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts erlebt haben. Wie schätzen Sie die wirtschaftlichen Prognosen für Ihr Unternehmen und die Gesundheitsbranche für das nächste Jahr ein?

Der Gesundheitssektor ist von einem konjunkturellen Abschwung in der Regel abgekoppelt. Wir arbeiten gerade unter Volllast und das wird auch noch ein Weilchen so bleiben. Was insgesamt auf den Staat zukommt, wird aber Spuren hinterlassen. Wir werden sicherlich aufgrund der Kosten, die auf den Einzelnen zukommen, weil der Staat einfach kein Geld mehr hat, den Gürtel etwas enger schnallen müssen – das ist den meisten im Moment noch nicht ganz klar, und da fehlt es mir an Ehrlichkeit in der Diskussion der Folgen der Krise.

Aufgrund der Lockerungen warnen einige Wissenschaftler und Politiker vor einem erneuten Ansteigen der Fallzahlen. Rechnen Sie mit erneuten Hamsterkäufen und inwiefern bereiten Sie sich darauf vor?

Ich rechne damit, dass diejenigen die vorsichtig sind, schon längst bevorratet sind und das wird erst einmal eine Weile halten. Im Herbst, wenn die Schleimhäute trockener werden und die Angriffsmöglichkeit für das Virus größer wird, kann das nochmal richtig losgehen. Ich glaube, das würde endgültig die Welt verändern. Wir brauchen den Impfstoff. Es täte uns ganz gut, wenn wir aktuell noch ein paar Robert Kochs, Virchows und Emil von Behrings hätten, die der Epidemie Einhalt gebieten könnten, wie zu Anfang des letzten Jahrhunderts. Vielleicht leben sie ja schon in Braunschweig.