Nach Masken und Desinfektionsmittel: Aldi verkauft Hygienehaken

Schutz vor Coronavirus: Was bringt ein Hygienehaken?

Berlin. Wer vermeiden will, Oberflächen zu berühren, der findet bei Aldi nun endlich die Lösung: den Hygienehaken. Was es damit auf sich hat.

Wer sich vor Infektionen etwa mit Coronaviren schützen will – der hat möglicherweise schon selbst Methoden entwickelt, möglichst wenige Oberflächen anzufassen. Da gibt es die Taktik beim Geldabheben mit dem Fingerknöchel oder dem Portemonnaie den Geldautomaten zu bedienen. Oder Türklinken und Einkaufswagen nur mit dem Ellbogen zu berühren. Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln werden – wenn überhaupt – mit Handschuhen oder der Armbeuge festgehalten.

Wem das jedoch zu umständlich ist, der findet ab dem 28. Mai bei Aldi Süd die langersehnte Rettung: den Hygienehaken. Das wirft die absolut berechtigte Frage auf: Was ist ein Hygienehaken?

Denn was ein wenig nach einem Piraten-Accessoire für den Fasching oder einem Dosenöffner aussieht, ist Schutzmaßnahme gegen Viren, die Aldi propergiert. Durch ihn soll die Gefahr, sich über Oberflächen zu infizieren, gemindert werden.

So funktioniert der Hygienehaken von Aldi

Der sogenannte Hygienehaken wird dafür über einen Finger geschoben. Dann können mit der Hakenseite des Helferleins Türen geöffnet, Halteknöpfe in Bussen und Bahnen gedrückt oder WC-Deckel geöffnet werden. Auch an der Supermarkt-Kasse soll der Haken für mehr Hygiene sorgen: So soll man damit die Pin ins Kartenlesegerät eintippen können. Der Hygienehaken soll somit auch eine Alternative zu Einmalhandschuhen darstellen.

Nachdem Aldi und Lidl bereits Desinfektionsmittel, Einwegmasken und Mehrwegmasken in ihr Sortiment aufgenommen hatten, kommt nun bei Aldi Süd der Hygienehaken dazu. Ihn soll es ab Donnerstag, 28. Mai, für 99 Cent zu kaufen geben. Bei Aldi Nord sei das Produkt bisher nicht geplant, teilte die Pressestelle des Unternehmens dem Technikportal chip.de mit.

So sieht der sogenannte Hygienehaken aus, der vor Infektionen über Oberflächen schützen soll. Foto: ALDI SÜD Dienstleistungs-GmbH & Co. oHG / ALDI SÜD

Erfunden hat Aldi Süd den Hygienehaken übrigens nicht. Das Anti-Infektions-Tool gibt es auch online zu kaufen. Für 99 Cent pro Stück ist der Haken beim Discounter aber deutlich günstiger.

