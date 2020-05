Salzgitteraner Verein gibt Bewerbungstipps für die Corona-Krise

Der erste Eindruck zählt – besonders wenn es um einen neuen Beruf geht. Die Corona-Krise stellt junge Bewerber nun noch vor weitere Hürden, weiß Peter Schürmann, Geschäftsführer des Salzgitteraner Vereins Partnerschaft für Lehrstellen. Bei der Suche nach einer Ausbildung ist der Bewerbungsprozess für viele Jugendliche ohnehin herausfordernd– durch Corona fehle bei manchen nun zudem der Zugang zur Technik und einem Rückzugsraum zum konzentrierten Arbeiten. „Etwa 50 Prozent der Jugendliche haben nur ein Smartphone und keinen Laptop“, so Schürmann. Arbeitsplätze in Bibliotheken sind aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen aktuell nicht nutzbar – also greift Schürmann mit den Jugendlichen zum Handy. Bei einigen Stellenausschreibungen könne man sich ohnehin schon mit einem Klick bewerben, aber auch eine klassische Bewerbung sei mit dem Smartphone möglich. Für das Anschreiben und Lebenslauf gebe es verschiedene Apps – auch kostenlose – und selbst das Bewerbungsfoto könne mit der Handykamera geschossen werden. „Auch die Arbeitgeber haben in der Corona-Krise nicht die Erwartung, dass ein Hochglanzbild kommt“, versichert Schürmann.

Jugendliche nehmen Bewerbungsvideos auf

Mit den Jugendlichen bleibt er aktuell über WhatsApp, E-Mail oder Telefon in Kontakt. Hier arbeite der Verein mit den Jugendlichen ein persönliches Anschreiben heraus, das auf die Wunsch-Lehrstelle zugeschnitten sei und bereite sie auf Bewerbungsgespräche vor. Auch diese laufen laut Schürmann in der aktuellen Corona-Krise anders ab, etwa über ein Telefongespräch. Für dieses helfe der Verein den Ausbildungssuchenden mit Leitfaden, Probetelefonaten und Rollenspielen. Auch zu Bewerbungsvideos motiviere der Verein die Jugendlichen. Die Clips machen die Bewerber mit dem Handy, den Schnitt übernimmt dann der Verein, erklärt Schürmann. „Als nächster Schritt sind zudem Trainings zu Videoanrufen geplant“, so der Geschäftsführer.

Peter Schürmann hilft mit dem Verein Partnerschaft für Lehrstellen vielen Jugendliche bei der Bewerbung um einen Ausbildungsplatz. In der Corona-Krise läuft die Kommunikation vor allem über WhatsApp und Telefonate. Foto: Valea Schweiger

Die kreativen Methoden zeigen Erfolg: Knapp 30 Bewerber habe der Verein mit den Telefonbewerbungen schon vermitteln können, dazu kämen noch Jugendliche, die auf der Internetseite des Vereins nach Lehrstellen suchen und sich anschließend eigenständig bewerben. „Knapp 50 Prozent der ausgeschriebenen Lehrstellen auf unserer Seite sind in der Corona-Krise bereits besetzt worden“, teilt Schürmann mit.

Branchen unterschiedlich betroffen

Die Rückmeldungen aus der Branche seien in der Krise dennoch gemischt. „Es gibt Firmen, die suchen händeringend nach Kaufmännern und Mechatronikern“, weiß Schürmann. Auch einige Stellen für duale Studiengänge seien noch anders besetzt. Bei anderen Branchen schlägt die Krise dagegen härter zu. „Viele Unternehmen sind so verunsichert, dass sie gar nicht wissen, ob sie die Ausbildungsstellen überhaupt aufrecht halten können, besonders im Gastro- und Reisebereich“, berichtet Schürmann. Auch das Handwerk könne die aktuelle Lage zum kommenden Ausbildungsjahr noch nicht abschätzen.

Verein ist in der Krise besonders auf Spenden angewiesen

Den Verein selbst habe die Krise ebenfalls getroffen. Da die Unternehmen selbst einer instabilen Wirtschaftslage entgegenblicken, bleiben die Fördermittel für den ehrenamtlichen Verein aus. „Es wäre schade, wenn wir aufgrund der Krise bestimmte Angebote nicht mehr machen könnten“, sagt Schürmann und hofft auf Spenden für den Verein.

Verweis: Unter www.lehrfuchs.de können sich Jugendliche mit dem Verein in Verbindung setzen oder nach offenen Lehrstellen suchen.