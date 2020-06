Markenchef: Die Probleme beim Golf sind kein Desaster

Rassismus-Vorwürfe um ein Werbe-Video, Niederlage vor dem Bundesgerichtshof in Zusammenhang mit dem Abgas-Betrug, Produktionsunterbrechung wegen Corona, brutale Verkaufsrückgänge wegen Corona – bei VW mangelt es wahrlich nicht an Baustellen. Eine ganz große ist die im vergangenen Jahr vorgestellte achte Generation des Golf. Der geht zwar aus Auto-Tests als Sieger hervor, erzürnt aber vor allem VW-intern die Gemüter. Das wurde in der vergangenen Woche einmal mehr deutlich, als die IG-Metall-Vertrauenskörperleitungen aller deutsche Werke einen offenen Brief an den VW-Vorstand und -Aufsichtsrat veröffentlichten. Darin führten sie eine ganze Reihe von Fehlentwicklungen beim Autobauer auf und stellten die Frage, wer dafür in der Chef-Etage die Verantwortung übernimmt.

„Mittlerweile ist ein Zustand erreicht, in dem sich immer mehr Kolleginnen und Kollegen für ihren Arbeitgeber schämen und ihn teilweise sogar verleugnen“, ist einer der schmerzhaften Sätze in dem offenen Brief. Ein Kritikpunkt: der Golf 8. Der versage „auf ganzer Linie“, schrieben die Gewerkschafter. Die Markteinführung sei verpatzt worden, hinzu kämen Software-Probleme. Das bekannteste davon betraf das Notrufsystem E-Call, weswegen VW die Auslieferung der jüngsten Golf-Generation stoppte. Die Verfasser des Briefs sprachen von einem Desaster.

VW liefert Golf 8 wieder aus

Immerhin: Seit Donnerstag wird das Wolfsburger Brot-und-Butter-Auto wieder ausgeliefert. Die Software-Probleme seien behoben, sagte Ralf Brandstätter, operativer Chef der Marke VW, unserer Zeitung. Die ersten 1600 von 15.000 in Deutschland betroffenen Gölfen seien ausgeliefert worden. „Die Probleme mit dem E-Call sind bedauerlich und haben uns selbst enorm geärgert – sie sind aber kein Produktdesaster“, betonte er und fügte hinzu: „Jetzt sind die Probleme gelöst, unsere Mannschaft hat sie selbst entdeckt und in kurzer Zeit behoben, darauf sind wir stolz.“

Brandstätter ist überzeugt, dass der neue Golf die Erfolge der sieben Vorgängergenerationen fortsetzen wird. Technisch setzte er Maßstäbe, die Motoren seien sparsamer, und auch Hybridversionen seien erhältlich. Von einem Versagen könne daher nicht die Rede sein. Karlheinz Hell, Leiter der Baureihe Golf, unterstrich: „Unsere Mannschaft ist hoch motiviert und arbeitet mit Leidenschaft an der Entwicklung des Golf.“

Das bedeute aber nicht, dass alles reibungslos laufe. Er verweist vor allem auf die Digitalisierung des Autos. Hell: „Mit dem neuen Golf erreicht die Software-Komplexität in dieser Fahrzeugklasse ein ganz neues Niveau. Die Vernetzung der einzelnen Funktionen führt zu einer exponentiellen Steigerung der Komplexität.“ Daher habe sich VW am Anfang bewusst mehr Zeit gelassen, damit das Auto fehlerfrei zum Kunden komme. Im vergangenen Jahr hatte VW die Produktionszahlen vor dem Verkaufsstart nach unten korrigiert. Auch Brandstätter sagte: „Der Technologiehub im neuen Golf steigert die Komplexität enorm.“

Auch Manager mit Fehlerquote anfangs nicht zufrieden

Das habe Spuren hinterlassen. „Im März waren 65 Prozent der Gölfe bei der wichtigen elektrischen Prüfung am Bandende fehlerfrei. Mit dieser Quote waren wir nicht zufrieden“, räumte Brandstätter ein. „Heute liegen wir bei 90 Prozent, das ist ein sehr guter Wert.“ Nach Angaben Hells liegen die Beanstandungen der Kunden beim neuen Golf aktuell unter denen beim Golf 7 nach dessen Produktionsanlauf. Konkrete Zahlen nannte er aber nicht. Wie er ferner erläuterte, gehört es zur Strategie des Unternehmens, weitere Software-Funktionen schrittweise einzuführen. „Die Software wird über den Lebenszyklus des Autos erweitert und durch neue Funktionen ergänzt.“ Das Ausrollen der unterschiedlichen Varianten vom GTI bis zum Variant erstreckt sich laut Hell über eineinhalb Jahre. Das entspreche dem Zeitraum beim Golf 7.

Fazit der Ausführungen der beiden Manager: Kein Produktionsanlauf ist fehlerfrei, die Software stellt besondere Herausforderungen, dennoch ist die Situation unter Kontrolle. Bleibt nur noch die Frage, warum dann die Golf-Pannen so hohe Wellen schlagen – nicht nur bei den IG-Metall-Vertrauenskörperleitungen, sondern auch direkt bei den Werkern. „Wir müssen den Erfolg des Golf intern mehr in den Mittelpunkt stellen“, sagte Brandstätter. „Durch Corona und die Produktionsunterbrechung gab es bei uns viele Verwirbelungen, die für Unruhe in der Mannschaft gesorgt haben. Die Probleme mit dem E-Call haben für zusätzlichen Ärger unter den Mitarbeitern gesorgt“, nannte er weitere Gründe für den Unmut.

Sollte VW nicht rasch ein Gegenmittel finden, dann könnte eines der wichtigsten VW-Produkte beschädigt werden. Denn wenn der Hersteller nicht uneingeschränkt hinter seinen Modellen steht, wie will er dann seine Kunden vom Golf überzeugen? Dabei ist VW auf steigende Verkaufszahlen angewiesen, um den Corona-Einbruch nicht noch schlimmer werden zu lassen. Brandstätter: „Aktuell produzieren wir in Wolfsburg 50 Prozent gemessen an der ursprünglichen Planung vor Corona.“ Da ist also noch viel Luft nach oben.