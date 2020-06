Fr, 26.06.2020, 10.21 Uhr

Am Dienstag wird das älteste französische Atomkraftwerk in Fessenheim abgeschaltet. In Deutschland dürften dann viele Menschen aufatmen, zumal die Atomanlage direkt an der französisch-deutschen Grenze liegt. In Fessenheim selbst haben viele Angst, dass die Stadt eine "Geisterstadt" wird.