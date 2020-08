"BamS": Porsche untersucht Manipulations-Verdacht

Porsche Logo vor einem Gebäude des Automobilherstellers in Stuttgart. Porsche geht Medienberichten zufolge möglichen Manipulationen an Hard- und Software einiger Fahrzeugmodelle nach.

Stuttgart Auch bei Porsche gibt es laut der "Bild am Sonntag" Berichte über Manipulationen an den Motoren. Das Unternehmen hat bereits eigene Ermittlungen aufgenommen.

Der Sportwagenbauer Porsche geht einem Bericht der "Bild am Sonntag" zufolge intern möglichen Manipulationen an Hard- und Software einiger Fahrzeugmodelle nach.

Laut Bericht soll es nach der offiziellen Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unzulässige Veränderungen an Abgasanlagen und Motorkomponenten gegeben haben. Porsche selbst habe den Verdacht gemeldet. Das KBA habe bestätigt, dass es unter anderem "Vor-Ort-Untersuchungen" gebe.

Porsche teilte mit, man habe bei internen Prüfungen "Themen" entdeckt und diese den Behörden in Deutschland und auch in den USA selbst gemeldet. "Diese Themen betreffen spezifische Hard- und Softwarebestandteile, die in Typisierungsmessungen verwendet wurden. Hierbei kann es in Einzelfällen auch zu Abweichungen von Serienständen gekommen sein", hieß es in einer Stellungnahme.

Betroffen seien nur Fahrzeuge, die bereits vor einigen Jahren entwickelt worden seien, und keine aus der laufenden Produktion. "Porsche untersucht derzeit den Sachverhalt und ist in enger Abstimmung mit den Behörden", hieß es.

