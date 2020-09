Christian Bieniek neuer Chef von Alstom in Salzgitter

Christian Bieniek ist zum Site Managing Director von Alstom in Salzgitter ernannt worden. Er wird für den Betrieb des weltweit größten Standortes von Alstom mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verantwortlich sein, teilt Alstom mit. Er tritt die Nachfolge von Burkhard Reuter an, der als Vice President Industrial Europe neue Aufgaben übernommen habe.

In den vergangenen sechs Jahren war Bieniek Chief Operating Officer und Mitglied des Vorstands bei LPKF, einem führenden Anbieter von laserbasierten Lösungen für die Technologiebranche. Davor war er zehn Jahre für MAN in verschiedenen Managementpositionen tätig, unter anderem als Produktionsleiter bei MAN Diesel & Turbo.

Bieniek hat an TU Braunschweig promoviert

Er verfüge über „umfassendes Know-how produktionsrelevanter Themen und in der Planung, Optimierung und Umsetzung von Projekten. Darüber hinaus kann er auf langjährige Managementerfahrung zurückgreifen“, heißt es in der Mitteilung. Bieniek hat an der Technischen Universität Braunschweig im Fach Maschinenbau promoviert.

„Der Teamgeist der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hier in Salzgitter und die offene, zielorientierte Zusammenarbeit mit den anderen internationalen Standorten von Alstom inspiriert mich“, wird Bieniek zitiert. In Deutschland ist einer der führenden Anbieter von Bahntechnik für U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen, Regionalzüge, Lokomotiven und Signalsysteme. In Salzgitter baut Alstom den weltweit ersten brennstoffzellenbetriebenen, völlig emissionsfreien Regionalzug, den Coradia iLint, in Serienproduktion. Das Unternehmen beschäftigt 2.500 Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland.

