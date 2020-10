Außenhandelspräsident sieht Corona-Krise Mitte 2021 überwunden

Historischer Wirtschaftseinbruch, Insolvenzwelle, neue Massenarbeitslosigkeit – die Prognosen in der Corona-Krise sind düster. Anton Börner, frisch gewählter Präsident des Groß- und Außenhandelsverbands BGA, sieht das anders. Mitte nächsten Jahres seien wir wieder da, wo uns Corona Anfang 2020 aus der Bahn geworfen hat.

Herr Börner, die deutsche Wirtschaft ist in der Corona-Krise nicht so tief gefallen wie befürchtet. Wie geht es den Unternehmen im Augenblick?

Anton Börner: Bei uns – im Groß- und Außenhandel – ist wirklich alles vertreten. Der technische Zulieferhandel, oder der Veranstaltungsbereich, das Messewesen und deren Zulieferbetriebe wie das Catering leiden extrem. Anderen Branchen geht es gut, wie dem baunahen Handel. Da gibt es zum Teil sogar Umsatzzuwächse. Und die Versandhändler erleben teilweise einen Boom. Von daher kann man nicht sagen: Die deutsche Wirtschaft leidet. Selbst innerhalb der Branchen gibt es eine große Schwankungsbreite: Es kommt immer auf den Einzelfall an.

Um welche Branche machen Sie sich am meisten sorgen?

Börner: Das mag vielleicht komisch klingen: Aber ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Wir haben verschiedene Corona-Impfstoffe, die Testphase läuft. Ich bin fest davon überzeugt, dass es zum Jahresende, spätestens zum Januar Zulassungen für zwei oder drei Impfstoffe geben wird. Die Produktionskapazitäten und die Logistik sind vorhanden, so dass es mit der Versorgung von medizinischem Personal und Risikogruppen sehr schnell gehen wird. Ich rechne ganz fest damit, dass wir ab Ostern zum Alltag zurückkehren können. Die letzten Belastungen werden sich hoffentlich bis zum Sommer abbauen. Mitte nächsten Jahres sind wir dort, wo uns Corona Anfang 2020 aus der Bahn geworfen hat.

Mit dieser optimistischen Prognose stehen Sie ziemlich alleine da…

Börner: Ein kluger Politiker hat einmal gesagt, die Fähigkeit, echtes von unechtem Jammern zu unterscheiden, gehört zu den notwendigen Kernkompetenzen eines Politikers. Meine Art ist das Jammern nicht, aber ich kann Kollegen verstehen, deren Branchen es noch deutlich schlechter geht. Aber wir haben eben auch andere Beispiele. Ich glaube, dass sich die Lage nach dem ersten Quartal nächsten Jahres normalisieren wird.

Hat die Bundesregierung dann zu großzügig Hilfen bereitgestellt?

Börner: Nein. Es war wirklich gut, was wir in Deutschland und Europa gemacht haben. Bei einer Naturkatastrophe wie dieser Pandemie darf man wirklich nicht kleckern. Mehr als die Hälfte des Geschäfts ist Psychologie. Wenn man Angst verspürt um den eigenen Arbeitsplatz oder die eigene Firma, macht man gar nichts mehr. Wenn man dann noch das Knausern anfängt, geht es wirklich an existenzielle Fragen. Also müssen Sie viel Geld auf den Tisch legen und klarmachen: Es ist für jeden etwas dabei und jetzt schauen wir, dass wir aus dieser Krise herauskommen.

Fürchten Sie große Arbeitsplatzverluste?

Börner: Die Verlängerung der Kurzarbeit ist eine gute Sache und war absolut notwendig, auch wenn die Anhebung auf 80 Prozent mit guten Gründen in Frage gestellt werden kann. Damit können Unternehmen ihre Mitarbeiter halten. Wo es Verwerfungen gegeben hat, wird sich die Lage sehr schnell wieder normalisieren. Und auch ganz extrem betroffene Branchen wie die Luftfahrt werden sich viel schneller erholen als es manche Leute derzeit prognostizieren.

…und eine Insolvenzwelle?

Börner: Bei Insolvenzen müssen wir zwei Arten unterscheiden: Insolvenzen aufgrund von Überschuldung, weil das Geschäftsmodell nicht funktioniert, oder aufgrund von Zahlungsunfähigkeit, weil die Geschäfte derzeit nicht laufen. Letztere kann man überbrücken mit den Hilfskrediten der KfW. Die Instrumente werden richtig eingesetzt. Deshalb glaube ich nicht, dass wir eine gewaltige Insolvenzwelle bekommen. Ohne die staatlichen Hilfen wäre es in der Tat eine Katastrophe.

Die 16 Bundesländer haben teilweise völlig unterschiedliche Regeln zum Umgang mit der Pandemie. Ist das nicht ein Problem für die Wirtschaft?

Börner: Das ist unschön, müsste nicht unbedingt sein. Aber es bringt uns auch nicht um.

War die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung eine gute Idee?

Börner: Erst einmal ist alles gut, was die Preise senkt und damit den Konsum ankurbelt. Die Senkung ist aber sehr schnell gekommen und mit sechs Monaten nicht besonders lang. Ich befürchte, dass größere Käufe vom neuen Jahr in den Dezember vorgezogen werden und der Effekt anschließend verpufft. Wenn die Mehrwertsteuersenkung ein Erfolg werden soll, müsste sie verlängert werden. Allerdings kostet das viele Milliarden, die man woanders wirksamer einsetzen könnte.

Verkraftet die Wirtschaft einen zweiten Lockdown?

Börner: Ich glaube es geht weniger um die Frage, ob die Wirtschaft das verkraftet, sondern ob die Menschen das durchstehen. Corona lastet wie Mehltau auf unserer Gesellschaft. Das Leben macht keinen richtigen Spaß mehr. Wenn wir jetzt nochmal einen Lockdown hätten, würde das ganze nochmal verschärft. Ich wünsche es mir nicht.

Was ist Ihre größte Sorge?

Börner: Die Unternehmen haben gerade ein großes Problem mit den Kreditversicherern. Wenn ich einem Handwerker Werkzeug liefere, muss er es beispielsweise innerhalb von 40 Tagen bezahlen. Für diesen Zeitraum brauche ich eine Kreditversicherung gegen einen möglichen Zahlungsausfall. Hier sagen die Analysten der Versicherer ganz schlimme Entwicklungen voraus. Da werden die Limits deutlich gekürzt oder die Prämien mal eben verdoppelt. Obwohl die Versicherer sogar Bürgschaften vom Staat erhalten haben, wird der Wirtschaft hier vors Schienbein getreten und die Existenz von Unternehmen ohne Grund gefährdet.

Weiten wir den Blick auf Europa, wo es nach zähem Streit ein gemeinsames Hilfspaket geben wird. Ist das die Zukunft?

Börner: Dafür war ich schon während der Eurokrise und bin dafür ziemlich gescholten worden. Aber es ist der richtige Weg. Auch das jetzige Hilfspaket kann ein gutes Mittel sein, wenn der Reformstau in den Empfängerländern aufgelöst wird. Wir brauchen einen Einstieg in eine gemeinsame europäische Finanzpolitik, genauso übrigens wie eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Dabei muss die effiziente Verwendung der Mittel sichergestellt sein. Die Gießkanne darf nicht über dem ausgeschüttet werden, wer als erster den Finger hebt.

Sie leben in Italien. Was unterscheidet die Länder im Umgang mit Corona?

Börner: Die Italiener haben definitiv Angst vor diesem Virus. Jeder kennt einen, der in seinem Bekanntenkreis einen Toten zu beklagen hat. Die Menschen haben mitbekommen, wie das Gesundheitssystem kollabiert ist. Hier in Deutschland hat man das Gefühl: Es ist nicht so schlimm, wir sind gut aufgestellt, haben relativ wenig Tote. Man nimmt es hier nicht so ernst.

Unsere europäischen Nachbarn hatten schon vor Corona große Probleme. Droht eine neue Krise in der EU?

Börner: Wenn es wirklich ernst wurde, haben sich Länder wie Italien immer wieder berappelt. Das wahre Drama für Deutschland ist der Brexit. Die Briten haben immer die reinen Lehren der Marktwirtschaft und des Liberalismus vertreten. Wir Deutschen und die Niederländer treten für die soziale Marktwirtschaft ein, mal etwas sozialer, manchmal etwas marktwirtschaftlicher. Aber wir haben jetzt ohne die Briten einen übermächtigen katholischen Süden, angeführt von Frankreich. Da macht der Staat eine Industriepolitik, in der Wettbewerb schlecht ist und durch staatliche Maßnahmen abgedämpft werden muss. Langfristig sind wir mit unserer Wirtschaftspolitik isoliert. Damit werden wir an Leistungsfähigkeit verlieren.

Wie teuer kämen Handels-Sanktionen für die deutsche Wirtschaft?

Börner: Da müssen wir uns eine Frage stellen: Wie wollen wir 2030 die Renten bezahlen, wenn wir im Außenhandel abgebremst werden? Unsere Produkte – Chemie, Elektronik, Autos, Maschinen – müssen wir weltweit verkaufen dürfen. Wenn das nicht mehr funktioniert, erwirtschaftet Deutschland nicht mehr die für unseren Lebensstandard nötigen Erträge. Die Amerikaner kommen in politischen Konflikten sehr schnell mit Sanktionen. Als deutsche Wirtschaft dürfen wir aber nicht auf einer schwarzen Liste landen. Das überleben wir nicht. Das macht mir große Sorgen.

Glauben Sie an eine Fertigstellung von NordSteam2?

Börner: Es wäre Geldvernichtung und eine ökologische Katastrophe, den Bau einzustellen und die Pipeline jetzt einfach verrotten zu lassen. Fertigbauen muss man sie. Ob da letztlich russisches Gas durchgeschickt wird – das ist eine politische Frage.

Drei Männer wollen CDU-Chef und Kanzler werden. Welcher Kandidat wäre am besten für die deutsche Wirtschaft?

Börner: Ich kann ihnen sagen, was der künftige Parteivorsitzende und damit ein potenzieller Kanzlerkandidat mitbringen muss - das hat aber nichts mit der Wirtschaft zu tun. Die ist so gut aufgestellt, weil die Unternehmen so gut sind. Es geht um Europa, ohne das Deutschland zwischen den USA und China nichts zu melden hätte. Ein Bundeskanzler muss die Achse Berlin-Paris aufrecht erhalten, sich im europäischen Konzert als Moderator verstehen, geduldig zuhören können und höflich sein. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Er darf dem Italiener nicht nach einer 30-minütigen Rede auf die Finger klopfen und sagen: Jetzt komm mal auf den Punkt. Er darf nicht als Analytiker auftreten und allen erklären, wie die Dinge zu laufen haben. Mit so einem Auftritt mögen Sie vielleicht Recht haben. Aber Sie erreichen in Europa nichts. Diese Skills brauchen Sie auch für eine Koalition mit den Grünen und vielleicht noch mit der FDP.

